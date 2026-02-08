La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada

La autopista AP-7 se reabrirá completamente al tráfico en sentido sur, entre Gelida y Martorell, a las 3 horas de la madrugada tras finalizar las obras que han mantenido cortado el tramo casi tres semanas desde que se produjera el derrumbe del muro de la autopista en Gelida que causó el accidente mortal en Rodalies el 20 de enero. Así lo ha confirmado Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), que a su vez ha anunciado la implementación de más radares móviles en toda la vía.

Los operarios está trabajando en el pavimentado de la vía desde este domingo por la mañana, que se pintará en las próximas horas. Ya de madrugada, a partir de las 3h, una vez retirados los conos, la vía se reabrirá completamente. Lamiel ha justificado el horario de reapertura al tratarse las 3h de "una hora valle" adecuada para gestionar un tráfico "importante" en un tramo de tres carriles con un límite de velocidad de 120 km/h.

El dispositivo alternativo a la AP-7 "ha funcionado"

Ante una situación "muy singular" en la que han coincidido el corte de la AP-7, el caótico servicio de Rodalies y el bloqueo de mercancías en el Port de Barcelona, el responsable de Trànsit ha destacado que la estrategia que ha permitido desviar el flujo de vehículos hacia itinerarios alternativos como la B-24, la A-2 y la C-32 "ha funcionado", levantando las barreras de peaje de esta última en sentido sur para asumir el tráfico de largo recorrido mientras la AP-7, eje viario básico del corredor mediterráneo por carretera, se encontraba cerrada.

Liberar los peajes en la autopista C-32 "ha ido muy bien" porque esa vía ha absorbido buena parte del tráfico que habitualmente pasa por la AP-7, tanto en sentido norte como sur, aumentando un 200% el paso de camiones.También han funcionado los desvíos por la A-2, la C-31 y la B-23, aunque puntualmente en esta vía se anotaron descensos de tráfico al optar los vehículos por la C-32, que era gratuita.

Lamiel ha querido agradecer el trabajo "ingente y constante" realizado en colaboración con el Ministerio de Transportes para recuperar la infraestructura, cumplida finalmente la previsión de poder reabrir completamente la vía en sentido sur este lunes. También ha agradecido "la conducción responsable" de los conductores, resaltando que la siniestralidad mortal en las vías catalanas en el inicio de 2026 ha bajado a la mitad respecto al mismo periodo del año anterior.

Lamiel ha indicado que las medidas que se han adoptado en estas tres semanas para "balancear" el tráfico que normalmente circula por la AP-7 "han funcionado" y que lo han hecho, entre otras cosas, gracias a la colaboración "de los municipios más próximos" a los viales y la información ofrecida también a los representantes del sector de transportes de mercancías.

Reapertura con radares

La reapertura de la AP-7 coincirá con la implementación de una "zona especial de control de velocidad para intentar atenuar la siniestralidad, rebajarla y contenerla" en los 344 kilómetros de la autopista, desde La Jonquera hasta Ulldecona. Para ello, Trànsit ha diseñado una estrategia conjunta con los Mossos d'Esquadra que incluirá el uso de "carros radar" y nuevas estrategias de control de velocidad que se mantendrán durante todo el 2026.

Este plan, ha explicado Lamiel, se ha diseñado con la adquisición de seis nuevos "carros radar" para "reducir la siniestralidad y dominar la autopista", la carretera catalana con más accidentes mortales, según las estadísticas de Trànsit.