La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada
Trànsit reabrirá por completo la autopista AP-7 en Martorell en sentido sur a las 3 de la madrugada. Así lo ha comunicado Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, después de que este jueves se decidiera volver a cerrarla después de que dos autocares se saltaran las restricciones.
