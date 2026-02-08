Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AragónEncuestas AragónRegularización inmigrantesPremios GaudíEpsteinBorrasca MartaHuelga RodaliesNatalidadSuper BowlBarçaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada

Corte en la AP-7 sentido sur a la altura de Martorell por el derrumbe de un muro sobre la línea de tren en Gelida.

Corte en la AP-7 sentido sur a la altura de Martorell por el derrumbe de un muro sobre la línea de tren en Gelida. / MAR MARTÍ / ACN

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Trànsit reabrirá por completo la autopista AP-7 en Martorell en sentido sur a las 3 de la madrugada. Así lo ha comunicado Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, después de que este jueves se decidiera volver a cerrarla después de que dos autocares se saltaran las restricciones.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  2. Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
  3. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  4. La Generalitat prevé abrir este mes al sector privado la ejecución de nueva obra pública en la L9 de metro y en carreteras
  5. Movilidad complicada en Barcelona este sábado: calles cortadas por obras, los tractores, las manifestaciones de Rodalies y el Año Nuevo Chino
  6. Virus a través de Whatsapp: desactiva la descarga automática de archivos multimedia para evitarlo
  7. Olga Tubau, abogada: 'Tomo escitalopram (antidepresivo) desde hace dos años; estas cosas se tienen que explicar
  8. Los médicos piden incluir los tatuajes en el historial clínico del paciente: 'La tinta se queda en los ganglios linfáticos de por vida

La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada

La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada

Una peligrosa tendencia cala en España: viajar a Turquía para reducir el estómago

Una peligrosa tendencia cala en España: viajar a Turquía para reducir el estómago

En directo | Más de una decena de carreteras permanecen cortadas en Extremadura este domingo

En directo | Más de una decena de carreteras permanecen cortadas en Extremadura este domingo

Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro

Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro

El parque de Reus con pista de básquet y rocódromo que sorprenderá a tus hijos

El parque de Reus con pista de básquet y rocódromo que sorprenderá a tus hijos

La Guardia Civil alerta de una estafa masiva: correos que suplantan multas de la DGT para robar dinero

La Guardia Civil alerta de una estafa masiva: correos que suplantan multas de la DGT para robar dinero

Servicios mínimos de la huelga de Renfe para el 9, 10 y 11 de febrero en Catalunya

Servicios mínimos de la huelga de Renfe para el 9, 10 y 11 de febrero en Catalunya

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz