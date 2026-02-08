Una veintena de evacuados y dos heridos en el incendio de un edificio en la calle Santa Llúcia de Manresa

Un incendio declarado este domingo por la mañana en un bloque de pisos de la calle Santa Llúcia, 27, de Manresa, ha obligado a evacuar a 19 personas de dos inmuebles y ha movilizado a siete dotaciones de los Bomberos, según han informado los servicios de emergencia.

El aviso del fuego se ha recibido a las 10:03 horas. El incendio se ha originado en la planta baja, donde se encontraba un coche, de un edificio de tres pisos y, a la llegada de los Bomberos, el fuego ya afectaba completamente a esta planta y también al segundo y tercer piso. Según han confirmado los Bomberos, el fuego ha provocado un colapso en el primer piso.

Los Bomberos han desplegado una autoescalera para evacuar hasta 16 vecinos debido a la presencia de humo en la escalera. La única vía de salida se encontraba llena de humo y en poco rato los servicios de emergencia han tenido que desalojar a familias enteras con niños e incluso animales de compañía como un gato y un perro. El inmueble adyacente (el número 25) también se ha visto afectado por el humo. De este edificio, se han evacuado a tres personas.

Incendio estabilizado

Sobre las 10.18 horas, el fuego se ha dado por estabilizado, aunque alrededor de las 11.45 horas, el humo se ha vuelto a reactivar y ha empezado a salir por la azotea, lo que ha obligado a mantener el dispositivo de emergencia activo.

En estos momentos, Bomberos y Servicios Sociales están valorando si los vecinos pueden volver a las viviendas o si los pisos afectados no son todavía seguros para acceder a ellos.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que se ha desplazado con tres ambulancias, ha atendido a 20 personas procedentes de los dos edificios, el 25 y el 27, todas ellas por inhalación de humo. Tras la valoración médica, dos personas en estado menos grave han sido trasladadas al Hospital Sant Joan de Déu - Althaia, mientras que el resto han recibido el alta in situ. Durante el episodio, se ha producido algún desmayo entre los vecinos que han visto cómo su casa quedaba llena de humo, con la incertidumbre de saber si podrán volver a casa o no.

Noticias relacionadas

El edificio 27, el más afectado

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha visitado la calle de Santa Llúcia y ha hablado con los jefes de la Policía Local, el mando de los bomberos y del SEM que gestionan la situación para interesarse por el incendio. Ha explicado que ya se han movilizado los servicios sociales y al arquitecto técnico del Ayuntamiento de Manresa para que, junto con los Bomberos, se valore si se podrá regresar al edificio número 27, que es el más afectado por el incendio. También se ha movilizado Protección Civil.