Virus a través de Whatsapp: desactiva la descarga automática de archivos multimedia para evitarlo

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, está atravesando un mal momento, según la compañía de software antivirus Malwarebytes, que ha alertado de que una vulnerabilidad de la aplicación podría facilitar los virus maliciosos. Project Zero, un equipo independiente de Google que estudia vulnerabilidades en sistemas de hardware y malware, ha revelado que debido a esta vulnerabilidad los usuarios están expuestos a ser añadidos a un grupo de Whatsapp y a recibir un archivo multimedia malicioso que se descargue automáticamente.

Este fallo de privacidad afecta a los usuarios de Whatsapp en Android, que pueden ser atacados con un archivo que contenga un virus sin siquiera pulsar el archivo, bastaría ser añadido a un grupo y recibirlo. Debido a esto, Malwarebytes recomienda desactivar manualmente la descarga automática de archivos.

¿Cómo desactivar las descargas automáticas?

En aras de hacer de Whatsapp lo más seguro posible, es importante desactivar estas descargas automáticas. Así, ninguna foto, vídeo, audio o documento que nos envíe cualquier número se descargará sin que así lo decidamos.

Estos son los pasos para desactivarlo:

Abrir Whatsapp en el dispositivo Tocar el menú de tres puntos en la esquina superior derecha e ir a Ajustes Ir a Almacenamiento y datos En descarga automática de medios, donde aparecen todos los tipos de contenido, aparecen las opciones de datos móviles, wifi y Roaming Clicar en cada una de las opciones (Fotos, Audio, Vídeo, Documentos) y seleccionar Nunca.

Seguir estos sencillos pasos hará que tu teléfono no descargará contenido malicioso en caso de ser añadido en un grupo con números desconocidos usado para este tipo de prácticas.

Otra opción interesante y que puede funcionar como alternativa o de manera complementaria es restringir las personas que nos pueden añadir a grupos. Para hacerlo hay que dirigirse a Privacidad, dentro de Ajustes, y clicar a la opción de Grupos. Así se puede cambiar la configuración para que, en vez de todo el mundo, solo nos puedan añadir a grupos nuestros contactos.