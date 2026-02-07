El increíble viaje del gato Filou para volver a casa: cinco meses y 250 kilómetros, de Maçanet a Francia

Patrick Sire y su mujer, Evelyne, perdieron el gato el mes de agosto en una parada que hicieron en un área de servicio de Maçanet de la Selva, cuando volvían de vacaciones al Delta del Ebro. Más de cinco meses después, el 8 de enero, una vecina de un pueblo cercano les llamó para decirles que tenía su gato, que había aparecido en el jardín de su casa.

"Ha hecho 250 kilómetros, ha cruzado la frontera, las ciudades y los ríos para volver a casa. Es increíble", explica Patrick, emocionado, al diario francés L’Indépendant. Recuerda que este animal tiene un olfato setenta veces superior al nuestro y un oído tres veces superior.

Hacia la medianoche del 9 de agosto, la pareja de turistas se detuvo en el área de servicio. El gato podría haber salido por la ventana del vehículo, un detalle que Sire recordó más tarde, cuando lo buscaban. Hacía frío y notó que la ventana del lado del pasajero estaba abierta, así que la cerró.

Al día siguiente, cuando se encontraban cerca del lago de Jouarres, donde habían pasado la noche, se dieron cuenta de que el gato no estaba. Lo buscaron sin éxito y, al recordar el episodio de la ventana, decidieron volver hasta Maçanet. "Lo llamamos, dejamos comida y preguntamos al personal de la gasolinera. Nadie había visto ningún gato blanco y negro durante la noche ni por la mañana", relata Sire. Allí conocieron a Carole, que los dirigió a una asociación de protección animal del municipio. Al área de descanso volvieron el 19 de agosto, una vez más sin encontrarlo.

Facilitaron fotografías, presentaron una denuncia por desaparición de animales y volvieron a casa. Desde la asociación, durante los últimos meses, les fueron haciendo llegar fotos de gatos encontrados. Ya no esperaban volver a ver a Filou y mucho menos que hubiera cruzado la frontera, pueblos, campos, ríos y carreteras para llegar hasta casa.

La mujer que lo localizó, Hélène Tisseyre, lo había encontrado débil y lo había estado alimentando. También lo llevó al veterinario, donde comprobaron que tenía microchip. Gracias a la dirección registrada, pudieron localizar a los propietarios el 9 de enero.

Todo pasó el día antes del aniversario de Evelyne. Su marido se estaba dirigiendo a una protectora para adoptar otro gato y regalárselo. "Y ya no hizo falta", concluye Sire. Sin dudarlo, cuando su mujer lo llamó para explicarle la noticia, se dirigió a casa de Hélène, donde se reencontró con Filou.