En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

El Ayuntamiento de Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía ante la previsión de fuertes lluvias y viento

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha informado de que la noche ha transcurrido sin incidencias destacables, con los cauces altos pero estables.

El Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de vigilancia y ha comenzado la mañana de este sábado 7 con el Puente de la Autonomía cerrado al tráfico, una medida que se mantendrá hasta nuevo aviso.

Según las previsiones meteorológicas, durante la jornada se esperan lluvias abundantes y fuertes rachas de viento, por lo que el consistorio recomienda a la ciudadanía limitar los desplazamientos y extremar la precaución.