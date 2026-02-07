En Directo
Efectos del temporal
En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal
Este sábado llega un nuevo frente que mantendrá a gran parte de la región en alerta por lluvias, viento y nieve
Extremadura encara un sábado con alerta naranja en gran parte de su territorio ante la entrada de una nueva borrasca, Marta. La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.
Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.
Laura Alcázar
El Ayuntamiento de Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía ante la previsión de fuertes lluvias y viento
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha informado de que la noche ha transcurrido sin incidencias destacables, con los cauces altos pero estables.
El Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de vigilancia y ha comenzado la mañana de este sábado 7 con el Puente de la Autonomía cerrado al tráfico, una medida que se mantendrá hasta nuevo aviso.
Según las previsiones meteorológicas, durante la jornada se esperan lluvias abundantes y fuertes rachas de viento, por lo que el consistorio recomienda a la ciudadanía limitar los desplazamientos y extremar la precaución.
Badajoz vuelve a cortar el Puente de la Autonomía por el caudal del Guadiana
