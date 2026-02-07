Salvados 400 cerdos tras inundarse la nave de una explotación de Segovia

Una intervención de la Guardia Civil el jueves por la tarde en una explotación porcina ubicada en el paraje de Navadirán, en Aldea Real (Segovia), consiguió salvar a 400 animales de una nave afectada por una rápida inundación, ha explicado la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.

El aviso entró en el Puesto de la Guardia Civil de Aguilafuente, cuyos agentes comprobaron en el lugar que los desagües de la propia instalación no eran capaces de dar salida a la cantidad de agua que entraba, por lo que la nave se estaba inundando rápidamente.

Con la colaboración con el alcalde de la localidad se incorporaron dos bombas adicionales procedentes del municipio de Zarzuela del Pinar, mientras que guardias civiles, responsables de la explotación y varios vecinos realizaron labores de desagüe y contención.

Tras cuatro horas de trabajo consiguieron evacuar todo el agua de la nave y poner a salvo a la totalidad del ganado, con más de 4.000 cabezas.