En Directo
Manifestación de Rodalies, hoy en directo: horario de la protesta en Barcelona y última hora de las incidencias en los trenes y la huelga
Hora y recorrido de la manifestación de Rodalies este sábado
Diversas plataformas de usuarios afectados por el mal funcionamiento de la red ferroviaria en Catalunya han convocado esta sábado, 7 de febrero, una manifestación en Barcelona. La protesta comenzará en la Estación de França y terminará su recorrido en la plaza Sant Jaume, delante del Palacio de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la manifestación de usuario de Rodalies Renfe.
Las peticiones de los perjudicados por Rodalies
Los perjudicados reclaman dos cambios principales a los gestores de la red ferroviaria. En primer lugar, exigen que Adif desarrolle un plan operativo público, con protocolos fiables "no solo a nivel reactivo sino también preventivo. Los temporales seguirán viniendo y hay que estar preparados", declara Montesinos. En segundo lugar, piden una mayor coordinación en la gobernanza del sector ferroviario por parte de Adif, Renfe, el Ministerio de Transportes y del govern. Consideran que la red ferroviaria catalana necesita una mayor eficiencia y una estructura de poder más clara.
Quim Bertomeu
Los usuarios de Rodalies salen a la calle para exigir un servicio digno
Empezará a las 17 horas delante de la Estació de França de Barcelona, donde están las oficinas de Adif, el gestor responsable de la infraestructura ferroviaria a quienes los usuarios culpan en mayor medida -junto a Renfe- de la dejadez histórica del servicio. Luego, los manifestantes se dirigirán hasta la plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat y el Ayuntamiento, que son dos de los responsables políticos a quienes reclamarán poner soluciones inmediatas a la situación actual.
