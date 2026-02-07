Las personas con una personalidad más neuróticas tienden a tener fantasías sexuales más frecuentes

Las personas con una personalidad relativamente neurótica afirman tener fantasías sexuales más frecuentes, mientras que las personas relativamente conscientes o agradables afirman fantasear con menos frecuencia, según un trabajo de la Universidad Estatal de Michigan (Estados Unidos).

Investigaciones previas sugieren que las fantasías sexuales son comunes y podrían beneficiar la felicidad y las relaciones de las personas. Una comprensión más profunda de los vínculos entre las características de personalidad, la frecuencia con la que tienen fantasías sexuales y los temas sobre los que tienden a fantasear podría ayudar a orientar las iniciativas de los profesionales clínicos y de la salud mental para mejorar el bienestar sexual.

Sin embargo, pocos estudios han explorado los posibles vínculos entre los rasgos de personalidad y las fantasías sexuales. Este ha sido el objetivo de Emily Cannoot, de la Universidad Estatal de Michigan, quien junto a sus colaboradores, analizó los datos de 5.225 adultos en EEUU que completaron dos cuestionarios estandarizados. El trabajo se publica en la revista acceso abierto 'PLOS One'.

Cuatro fantasías y cinco grandes rasgos de personalidad

El primero registró la frecuencia general de fantasías, así como la frecuencia de fantasías sobre ciertos temas, que se clasificaron en cuatro categorías generales: exploratorias (incluido el tema "participar en una orgía"), íntimas (incluido "hacer el amor al aire libre en un entorno romántico"), impersonales (incluido "observar a otros tener sexo") o sadomasoquistas (incluido "ser obligado a hacer algo").

El segundo cuestionario captó los cinco grandes rasgos de personalidad, ampliamente aceptados: extroversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y mentalidad abierta. También evaluó subcomponentes de los cinco grandes; por ejemplo, la depresión o la ansiedad como facetas del neuroticismo, y la compasión o el respeto como facetas de la amabilidad.

El análisis estadístico de los datos mostró que las personas con puntuaciones altas en responsabilidad y amabilidad reportaron fantasías sexuales con menor frecuencia en las cuatro categorías. Al analizarlos con más detalle, estos resultados se debieron principalmente al respeto y la responsabilidad.

Por otro lado, las personas con una puntuación alta en neuroticismo, en particular aquellas con personalidades más depresivas, reportaron fantasías sexuales con mayor frecuencia. No se observaron asociaciones significativas entre la extroversión o la mentalidad abierta y la frecuencia de las fantasías sexuales. Estos hallazgos se mantuvieron en las cuatro categorías de fantasías.

Las investigaciones futuras podrían ampliar estos hallazgos, por ejemplo, incluyendo participantes de otros países o examinando si las personalidades de las personas y sus hábitos de fantasía sexual se desarrollan conjuntamente con el tiempo.

Los autores concluyen: "Una implicación del presente trabajo es que las diferencias individuales de personalidad podrían ser útiles para predecir la variación en la frecuencia de las fantasías sexuales, aunque no son totalmente redundantes entre sí (y algunas asociaciones son relativamente pequeñas o modestas). Conocer estas asociaciones refuerza aún más el poder predictivo de la personalidad, a la vez que demuestra que la variación en las fantasías sexuales es común".