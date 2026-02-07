El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el "conflicto social" que implican

Pese al giro hacia los planes multiespecie –la nueva estrategia del Govern para ordenar la conservación por hábitats y no por cada una de las 725 especies amenazadas–, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica mantendrá algunas excepciones relevantes: habrá planes específicos para dos animales concretos y para un reducido grupo de aves.

Se trata del lobo, el oso pardo y las aves esteparias, un trío que la Generalitat justifica por dos motivos distintos. En el caso de los dos grandes carnívoros, Marc Vilahur, director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, menciona la necesidad de abordar "conflictos sociales y económicos". En cuanto a las aves ligadas al secano, el argumento es el "riesgo extremo de desaparición por la pérdida de hábitat".

Novedad en la lista

El caso del lobo es el más inmediato. En 2025, los Agents Rurals confirmaron por primera vez en más de un siglo la existencia de una manada con cachorros en Catalunya, un hito que cambió el escenario. El lobo dejó de ser solo un visitante esporádico para convertirse en una especie con reproducción natural en el territorio. Este hecho obliga a la administración a reaccionar con un marco legal de planificación.

Entidades conservacionistas como ASCEL llevan tiempo reclamándolo y consideran que, con la reproducción confirmada, ya no hay margen para aplazar un plan de recuperación. El documento que prepara el Govern no se limitará a fijar medidas de protección o seguimiento, sino que, sobre todo, se centrará en ordenar la convivencia con la ganadería, a través de herramientas para prevenir ataques, mejorar la vigilancia, agilizar compensaciones y extender las prácticas de manejo compatibles con la presencia del depredador.

Un ejemplar de lobo. / ARACELI SAAVEDRA

En el caso del oso pardo, la lógica es parecida, aunque el plantígrado no causa tantos daños a la ganadería extensiva y ya lleva dos décadas asentado en los Pirineos. Aun así, la Generalitat admite que se trata de una especie especialmente sensible por el componente social que la rodea. Por esta razón se mantendrá un plan propio que combine medidas de conservación con un paquete de gestión de la coexistencia y trabajo sobre el terreno para minimizar las tensiones.

Últimos secanos

El tercer bloque excepcional son las aves esteparias, vinculadas al mosaico agrario de secano. Aquí el argumento no es el conflicto, sino la urgencia ecológica. Especies emblemáticas como la ganga ibérica y la ganga ortega se encuentran al límite en Catalunya. Sus poblaciones han quedado reducidas a pocos enclaves, cada vez más fragmentados, con grandes superficies transformadas o intensificadas y con espacios abiertos que, pese a gozar de alguna figura de protección, no cuentan con una gestión equiparable a la de un parque natural.

El plan específico pretende actuar sobre la pérdida y degradación del hábitat, las infraestructuras, las perturbaciones y un modelo agrario que reduce la disponibilidad de áreas tranquilas y favorables para su reproducción. Se prevé que se desarrollen acciones concretas en los espacios protegidos como Mas de Melons, la Timoneda de Alfés y las pocas hectáreas esteparias que se mantienen vivas en Catalunya.

Noticias relacionadas

"Estos tres planes no contradicen la apuesta del Govern apuesta por proteger la biodiversidad restaurando ecosistemas enteros, pero se trata de casos particulares con unas características únicas y que no pueden esperar a los planes multiespecies por hábitats", sostiene Vilahur.