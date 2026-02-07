Ángel Gaitán, mecánico, expone un fraude común con el cuentakilómetros: "Da igual la marca y el precio, se lo hacen"

Uno de los mayores miedos a la hora de gastarse un buen pellizco es el de ser estafado. Un claro ejemplo es en el caso de los coches, una de las grandes inversiones que las familias tienen que hacer en algún momento de su vida, siempre que no opten por viajar siempre con otros medios de transporte, claro está.

Por eso, es importante conocer todos los timos que hay en el mercado de la automoción, o al menos estar atento a qué es probable que nos encontremos cuando queramos adquirir un vehículo nuevo. Un claro ejemplo del avance tecnológico mencionado es el último caso destapado por el mecánico más famoso de internet, Ángel Gaitán, que ha expuesto la realidad de muchos coches cuyos propietarios ni conocen que tienen.

Se trata del 'freezer' o el "dispositivo que bloquea los kilómetros en el cuadro del vehículo", según asegura el especialista. Como su nombre indica, es un limitador de kilometraje que solamente engaña al conductor: "Cuando haces 10 kilómetros, registra que ha hecho 4,6", revela, en el caso concreto del coche usado para la explicación del timo. Esto provoca que se descuadren todas las medias y genera retrasos en la visita a las revisiones, mientras que el automóvil lleva más trote del que pensamos.

En concreto, en la explicación manipula un Renault que debería llevar un dispositivo inexistente tras el cuadro: "Hemos desmontado todo el salpicadero y es capaz de manipular el contador de kilómetros a través del software", apuntaba después de darse cuenta de que la pieza que buscaba no estaba.

"¿Te imaginas que te compras un coche y lo utilizas durante un año y pico. Decides comprarte otro, le llevas el tuyo a un compraventa y te dice que le has engañado?", apunta al inicio del vídeo en YouTube, poniendo énfasis en una situación muy plausible en casos de carros con este limitador.

"Cuando se pone a circular se da cuenta de que tiene un consumo de 12 litros, pero que no cuadra. Hace un viaje largo de 500 kilómetros y el coche marca 250", expone un caso práctico. Se dio cuenta porque el salpicadero era posterior a la fecha de venta del vehículo.

Qué hacer en el caso de tener un 'freezer'

Gaitán comenta que lo primordial es descubrir a partir de qué fecha se instaló el limitador para conocer el antiguo propietario del coche: "A veces quitan el dispositivo, pero si no lo desconectan desde la app, se queda en la programación", revela. El sentido se encuentra en que con los datos en la mano se puede ir a juicio para denunciar el intento de fraude.

"Hemos detectado que da igual la marca y el precio, se lo hacen a todos porque es barato y fácil de instalar", comenta sobre el aumento de casos de coches con este tipo de trampas, que suelen usarse en los ejemplares de 'renting', por ejemplo, según explica.

El mecánico apunta que al comprar uno nuevo, lo recomendable es "darse una vuelta" para verificar que realmente cuenta los kilómetros que se hacen. No obstante, recomienda no bajar la guardia porque los dispositivos pueden estar programados para que en ese momento en particular cuente bien, pero que en el pasado no, provocando un desajuste en cuanto a los tiempos para hacer las revisiones pertinentes y poniendo en peligro la seguridad de los pasajeros.