Martinet y El Pont de Bar reclaman actuaciones urgentes para acabar con los múltiples baches que hay en la carretera N-260

Las alcaldesas de los municipios de Montellà i Martinet (Cerdanya), Roser Bombardó, y de El Pont de Bar (Alt Urgell), Rosa Andorrà, reclaman que se actúe de forma urgente en la carretera N-260 para acabar con los múltiples baches que han ido apareciendo en los últimos dos meses. Estos se concentran en un tramo de unos tres kilómetros de vía, de titularidad estatal y conocida como Eje Pirenaico, y representan un “peligro” para la conducción, según han explicado las alcaldesas. A pesar de ser conscientes de que se están llevando a cabo reparaciones puntuales en el firme afectado, consideran que es necesario realizar una intervención más integral y que esta no puede esperar a la llegada del buen tiempo, tal y como se les ha indicado desde la subdelegación del Gobierno español en Lleida.

Bombardó pide una mejora global del firme, ya que cree que ir “poniendo parches” para reparar los baches es totalmente insuficiente para una carretera nacional que soporta un elevado volumen de tráfico. “No podemos esperar a que haga buen tiempo, exigimos una reparación rápida porque es muy peligroso” circular por este tramo.

Mientras tanto, la alcaldesa de El Pont de Bar explica que en el mes de diciembre aparecieron los primeros socavones y que estos fueron proliferando “de una forma exagerada”. Así, aunque reconoce que se intentan tapar, afirma que los baches vuelven a salir y que, por tanto, es necesaria una solución. Además, detalla que, como consecuencia del estado del firme, a un vecino del municipio se le desenganchó el remolque de su coche.

Andorrà apunta que también han recibido quejas del camping que hay en el municipio, ya que los socavones dificultan la circulación de caravanas en este tramo. Finalmente, dice que el peligro se incrementa entre los conductores que no son de la zona y no conocen la situación actual de la carretera en este punto, situado en el límite entre las comarcas del Alt Urgell y la Cerdanya.

Por su parte, fuentes de la subdelegación del Gobierno español en Lleida indican que la delegación de Carreteras del Estado en la demarcación “conoce el estado” de la N-260 en el tramo entre El Pont de Bar y Martinet. En este sentido, desde el organismo lo atribuyen a la intensidad de diversas precipitaciones que se han registrado en esta zona e informan de que tienen previsto actuar cuando las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de equipos lo permitan. Finalmente, detallan que las obras se llevarán a cabo mediante el contrato anual de rehabilitación de firmes.

El cable de fibra óptica continúa sin pasar por la N-260

Por otro lado, ambas alcaldesas también lamentan que aún no hayan comenzado las obras para hacer pasar el cable de fibra óptica por el arcén de la N-260. Cabe tener en cuenta que hace casi un año, en el marco de la última Comisión Bilateral de Infraestructuras, se acordó que se autorizaba el uso del dominio público de las carreteras del Estado para el despliegue de la red de fibra óptica de la Generalitat de Catalunya. En el caso de El Pont de Bar, Andorrà explica que por el momento no disponen de un buen servicio de Internet y que, además, los vecinos tienen que pagarlo más caro.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, la alcaldesa de Montellà i Martinet explica que la fibra óptica llega al núcleo de Montellà de forma cableada por una carretera local de montaña. Desde este punto, según añade, se repite la señal por vía aérea, hecho que Bombardó considera un “absurdo”, teniendo en cuenta que les sería mucho más fácil distribuirla a través del Eje Pirenaico. “El hecho de que la carretera sea del Estado está perjudicando a todos los vecinos de este territorio”, concluye.