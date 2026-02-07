Inundaciones en el sur de España
La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
Nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera, se trata de la séptima de gran impacto de la temporada
David Suárez
El mal tiempo en Galicia por el tren de borrascas parece que no tiene fin. Después de recibir el envite de Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Leonardo, este sábado nuestra comunidad recibe a la borrasca Marta, séptima de gran impacto de la temporada, que vuelve a golpear nuestra comunidad con más nieve, viento y mala mar.
Tal y como avanza el pronóstico de MeteoGalicia, la jornada comenzará con una pequeña tregua tras el paso de Leonardo, que ha dejado un reguero de incidencias por todo nuestro territorio durante el jueves y el viernes. De este modo, la mañana transcurrirá con posibles aperturas de claros y la probabiidad de chubascos es muy baja. Una situación que desde el mediodía va a cambiar, ya que es a partir de las 14:00 horas cuando todos los modelos atmosféricos indican que el tiempo volverá a empeorar.
Avisos por nieve, viento y olas de hasta seis metros
Nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera, la borrasca Marta va a continuar descargando lluvias intensas en las provincias de Pontevedra y Ourense. Además, la virulencia de este nuevo centro de bajas presiones mantiene activos diversos avisos para este sábado en Galicia.
En muchos municipios de Lugo y Ourense, ha permanecido activo el aviso amarillo hasta primera hora por acumulaciones de nieve que han llegado a los cinco centímeros en cotas superiores a los 900 metros, por lo que se recomienda precaución a la hora de circular por las carreteras de ambas provincias.
El viento también será un factor a tener en cuenta por la tarde en Galicia. Se esperan rachas moderadas que soplarán en dirección noroeste desde última hora de la tarde, provocando que el nivel de alerta naranja esté activo en todo nuestro litoral ante la posibilidad de formación de olas superiores a los seis metros de altura.
