Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación RodaliesOlga TubauSilvia BronchaloAdamuzAeropuerto El PratZBEBorrasca MartaLlum Barcelona 2026Cáncer páncreasAmancio OrtegaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

Reservas de agua

Estado de los embalses hoy, 7 de febrero en Catalunya: así está el nivel de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

Consulta el nivel de los pantanos catalanes, según los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua

VÍDEO | El embalse de Riudecanyes libera agua por primera vez desde 2020

Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras varios años de sequía, la lluviosa primavera de 2025 alivió la situación de los pantanos catalanes, llegando a elevar sus reservas por encima del 80% de su capacidad, un incremento de más del 20% respecto a la media de los cinco años anteriores.

Las últimas lluvias han hecho que los embalses de Catalunya hayan ganado cinco puntos en una semana, regresando al 90% de su capacidad en este inicio de año y estableciendo máximos que no se registraban desde 2020.

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encargada de actualizar estos datos, publica diariamente varios informes que recogen el estado de los embalses. Por un lado, hay disponible un informe diario sobre todo el territorio catalán; por otro, existe un registro específico para el sistema Ter-Llobregat.

Nivel de los pantanos hoy, 7 de febrero

El estado de las cuencas internas de Catalunya se sitúa hoy, 7 de febrero, en un 93,13% de su capacidad total, un 0,18% más que el último registro. Esta cifra mantiene holgadamente al territorio catalán fuera de la situación de sequía, cuyo umbral se sitúa en el 60%. Cabe recordar que fue hace unas meses cuando se superó por primera vez desde marzo de 2022 la marca del 56% de capacidad de los pantanos en la comunidad catalana.

El entramado Ter-Llobregat abastece sobre todo a las provincias de Barcelona y Girona y a la comarca leridana del Solsonès. Consiste en una red de plantas, depósitos y otras instalaciones que consta de cinco embalses: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) y Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès). 

A ellos hay que sumar otros cuatro pantanos que se encuentran fuera de este sistema: Darnius Boadella (Darnius, Alt Empordà), Foix (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), Siurana (Cornudella de Montsant, Priorat) y Riudecanyes (Baix Camp).

Recuperación de los pantanos

Hace unos meses, los efectos de la sequía azotaron duramente a Catalunya, obligando al Govern a tomar medidas. Así, si comparamos los datos con los del 2024, los resultados son positivos: todos los embalses están mejor.

Es importante subrayar que estos datos representan ya unos registros similares a los correspondientes a la época previa a la sequía. El año 2019, por ejemplo, arrancó con prácticamente todos los embalses (a excepción del de Siurana) por encima del 80% de su capacidad, tal como reflejan los datos de la ACA.

Este es el estado actual de los pantanos de las cuencas internas de Catalunya, según las últimas cifras disponibles:

Un cierre de año más lluvioso de lo normal

Tras varios años de déficit de lluvias que llegaron a provocar episodios de sequía extrema y restricciones de agua en Catalunya, los últimos meses de 2025, como ya lo hicieron los primeros del mismo año, trajeron fuertes episodios de lluvia.

Noticias relacionadas

Estas lluvias, durante varias semanas, llegaron a ser casi ininterrumpidas. Algo parecido sucedió entre enero y marzo de 2025, cuando la acumulación de precipitaciones permitió que el 5 de abril se decretara el fin de la sequía, cerrando el mes de marzo con los embalses de las cuencas internas llenos en más del 60% de su capacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  2. Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
  3. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  4. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  5. Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones
  6. Casi cuatro millones de catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría asumir gastos imprevistos de 900 euros
  7. Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
  8. Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto

El declive de la cigüeña blanca: la población cayó en España un 20% desde 2014

El declive de la cigüeña blanca: la población cayó en España un 20% desde 2014

Manifestación de Rodalies, hoy en directo: horario de la protesta en Barcelona y última hora de las incidencias en los trenes y la huelga

Manifestación de Rodalies, hoy en directo: horario de la protesta en Barcelona y última hora de las incidencias en los trenes y la huelga

En directo | El CECOP celebra su quinta reunión para abordar la situación del temporal

En directo | El CECOP celebra su quinta reunión para abordar la situación del temporal

Movilidad complicada en Barcelona este sábado: calles cortadas por obras, los tractores, las manifestaciones de Rodalies y el Año Nuevo Chino

Movilidad complicada en Barcelona este sábado: calles cortadas por obras, los tractores, las manifestaciones de Rodalies y el Año Nuevo Chino

Ansiedad, distracción y bajo rendimiento: estos son los efectos colaterales del uso del móvil en los menores de 16 años

Ansiedad, distracción y bajo rendimiento: estos son los efectos colaterales del uso del móvil en los menores de 16 años

Las personas con una personalidad más neuróticas tienden a tener fantasías sexuales más frecuentes

Las personas con una personalidad más neuróticas tienden a tener fantasías sexuales más frecuentes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes, que ya superan el 93% de su capacidad

Consulta el nivel de los pantanos catalanes, que ya superan el 93% de su capacidad

Virus a través de Whatsapp: desactiva la descarga automática de archivos multimedia para evitarlo

Virus a través de Whatsapp: desactiva la descarga automática de archivos multimedia para evitarlo