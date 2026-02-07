Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats

Hace apenas un año, el Govern se comprometió a aprobar en 2025 los planes de conservación y recuperación pendientes para las especies más amenazadas. Pero un cambio de estrategia del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha provocado retrasos en el calendario y la previsión es que toda la documentación no esté lista hasta 2030. La obligación de disponer de estos planes está vigente desde 2008 en el caso de la flora y desde 2023 en el caso de la fauna. Aun así, la Administración catalana, bajo gobiernos de todos los colores políticos, no ha sido capaz de realizar estos deberes durante los últimos años, a diferencia de muchas otras comunidades autónomas, que sí tienen el trabajo hecho.

"Estos 24 planes 'multiespecie' tratarán de proteger de forma conjunta a los animales y plantas que comparten un mismo hábitat", explica Vilahur

En Catalunya, a día de hoy, hay 725 especies en mal estado de conservación. De todas estas, la Generalitat solo tiene planes para seis animales y una planta. Dentro de la amenaza, se distinguen dos categorías: "en peligro de extinción" y "vulnerable". Para las que están "en peligro de extinción", en teoría, era necesario elaborar un plan de recuperación. En cambio, para las "vulnerables", se debía redactar un "plan de conservación".

Un ejemplar de urogallo. / Generalitat de Catalunya

Pero la conselleria, que admite los retrasos, renuncia a tener un plan específico para cada una de las 725 especies para "acelerar de forma realista". "A cambio, impulsaremos planes 'multiespecie', un modelo mucho más eficaz para la custodia efectiva de la fauna y la flora", sostiene Marc Vilahur, director general de Políticas Ambientales y Medio Natural en conversación con EL PERIÓDICO. "Estos documentos tratarán de proteger de forma conjunta a los animales y plantas que comparten un mismo hábitat", añade Vilahur.

24 ecosistemas

El Govern maneja una lista de 24 hábitats en los que se encuentran las 725 especies en alerta roja. Algunas de ellas incluso viven en más de uno de estos ambientes. La idea del Govern es empezar por los hábitats que más especies albergan. Los tres primeros planes que se aprobarán, a finales de 2026 o principios de 2027, serán los de las dunas, los acantilados litorales y los tramos de ríos de montaña.

El primero de estos ambientes, centrado en los arenales y las dunas, es importante porque, en Catalunya, se trata de un espacio muy vulnerable ante la presencia de personas, la urbanización y los usos recreativos. En estos lugares, habitan 37 de las especies amenazadas.

El segundo hábitat escogido, los roquedos costeros, sufre sobre todo por la presión turística y las especies invasoras. Está previsto que el plan de recuperación sirva para mejorar el estado de 16 especies, de las cuales 14 son de plantas. En el caso de los arroyos y bosques de ribera de cursos altos, expuestos a las captaciones de agua y la alteración de caudales, se prevén recuperar 24 especies.

De esta forma, en total, habrá planes para 77 especies en peligro de extinción o vulnerables. "Todavía estaremos lejos de las 725, pero habremos avanzado", subraya Vilahur. A partir de aquí, se irán incorporando nuevos planes cada año y el nuevo calendario sitúa la culminación del trabajo en 2030.

Un desmán ibérico, en peligro crítico de extinción. / Agencias

Entidades ambientales como la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN) ven con buenos ojos el modelo 'multiespecie' pero denuncian que mientras los planes no estén aprobados, no se garantiza la protección de la fauna y la flora. El nuevo sistema, pese a los retrasos que acarrea, está más alineado con lo que pide la ciencia: "La lucha contra la pérdida de la biodiversidad no debe centrarse en acciones pensadas para especies concretas, sino en restaurar ecosistemas enteros".

Las acciones incluidas en los planes se desarrollarán a partir de la reestructuración de la subdirección de Espacios Naturales. "A través del Observatorio de la Biodiversidad, se podrán reportar impactos y dar herramientas a los sectores económicos que pretendan realizar actividades en los hábitats protegidos", precisa Vilahur. Es decir, un promotor de energía fotovoltaica podrá consultar de forma sistemática cómo proceder en el terreno en el que quiere instalar un parque solar para no perjudicar a las especies amenazadas.

Otro ejemplo es el de unas dunas cercanas a la playa en las que crece una planta en peligro de extinción. El plan de recuperación de dunas y arenales puede servir para restringir el acceso o señalizar las áreas en las que crece esta especie en retroceso.

Del mar a las cuevas

La clasificación de hábitats abarca desde el medio marino, diferenciando el fondo, el mar abierto y la superficie, hasta espacios muy transformados por la actividad humana. En la franja costera se incluyen los arenales, los roquedos litorales y los humedales salinos litorales. También están los humedales no salinos de tierras bajas, junto con ambientes acuáticos de altura. En la red fluvial se distinguen los ríos y arroyos con bosques y herbazales de ribera según sean cursos altos o cursos medio y bajo.

El inventario se completa con los hábitats terrestres: desde los bosques de pino negro y abetales, los matorrales alpinos y los pastos de alta montaña, hasta los bosques eurosiberianos, sus matorrales y los prados y pastos asociados. También aparecen los paisajes rocosos de media montaña, así como el conjunto de ambientes mediterráneos, que incluyen bosques, maquias, tomillares y matorrales. Por último, se contemplan los espacios agrícolas y abiertos herbáceos, con barbechos y mosaicos de cultivo, y los entornos menos visibles pero clave para la biodiversidad, como las cuevas y ambientes subterráneos. El cambio de enfoque pretende ganar eficacia, pero el reloj corre: hasta que los planes no se aprueben, la protección seguirá siendo desigual.