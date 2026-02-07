Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación RodaliesAeropuerto El PratBorrasca MartaAdamuzLlum Barcelona 2026Cáncer páncreasSilvia BronchaloBarcelonaRodaliesCesáreaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo.

Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo. / Miguel Ángel Molina/ EFE

A. Romero / O. González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  2. Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
  3. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  4. Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones
  5. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  6. Casi cuatro millones de catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría asumir gastos imprevistos de 900 euros
  7. Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto
  8. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio

Catalunya cambia de estrategia: de planes para 725 especies pasa a proteger 24 hábitats

Catalunya cambia de estrategia: de planes para 725 especies pasa a proteger 24 hábitats

El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el "conflicto social" que implican

El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el "conflicto social" que implican

Francesco Tonucci, pedagogo: "El maestro debe ser una persona muy preparada para escuchar a los niños, cosa que hoy no es"

Francesco Tonucci, pedagogo: "El maestro debe ser una persona muy preparada para escuchar a los niños, cosa que hoy no es"

Los Mossos tiñen de rojo sangre el escenario de BCNegra

Los Mossos tiñen de rojo sangre el escenario de BCNegra

Dos robos en un estanco en un mes y medio: "Estamos completamente desprotegidos, desesperados y cansados"

Dos robos en un estanco en un mes y medio: "Estamos completamente desprotegidos, desesperados y cansados"

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz

Cuatro de cada cinco migrantes que llegan a Baleares en patera viajan inmediatamente después a la península: 1.117 personas en los últimos tres meses

Cuatro de cada cinco migrantes que llegan a Baleares en patera viajan inmediatamente después a la península: 1.117 personas en los últimos tres meses

DIRECTO | Andalucía se prepara para nuevos desalojos por la tormenta Marta