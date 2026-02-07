518 días y 12.850 km a pie, la hazaña de Loïc Voisot y Benjamin Humblot tras caminar de Francia a Shángai: “Nos cuesta creer que sea real"

Un año y medio de viaje, 16 países atravesados: dos caminantes franceses llegaron el sábado a China, a Shanghái, destino final de su travesía a pie emprendida en septiembre de 2024 desde Francia. Agotados pero felices, Loïc Voisot, de 26 años, y Benjamin Humblot, de 27, partieron de Annecy, en los Alpes franceses, y se abrazaron al llegar al boulevard turístico del Bund, en Shanghái, este de China.

“Pensábamos en este momento casi todos los días desde hace más de un año, así que es un sentimiento realmente intenso”, exclamó en inglés Benjamin Humblot. “Nos cuesta creer que sea real, que finalmente hemos llegado”, confesó a la AFP Loïc Voisot. “Toda la gente que conocimos en el camino fue maravillosa… nos ayudó, nos alojó, nos dio de comer, o simplemente sonrió o nos indicó el camino”, contó.

Andando por el cambio climático

Loïc Voisot, consultor en cambio climático, y Benjamin Humblot, que gestionaba equipos informáticos antes de partir, habían decidido llegar a pie a la ciudad portuaria china para realizar su sueño de “gran aventura”. Desde Francia, China “es uno de los puntos más lejanos a los que se puede llegar a pie dirigiéndose hacia el este, simboliza el fin del mundo”, explicó a la AFP Benjamin Humblot.

El dúo, que quería visitar China, no quería tomar un avión para llegar allí debido al impacto de este medio de transporte en el cambio climático. “Los dos somos conscientes del cambio climático y de la responsabilidad de los humanos por lo que ocurre”, subrayó Loïc Voisot.

Su travesía terminó tras 518 días y unos 12.850 kilómetros –aproximadamente 45 km por día– recorridos a pie, salvo un tramo en Rusia realizado en autobús por razones de seguridad y logística. El viaje fue financiado en aproximadamente la mitad mediante una colecta en internet, y por empresas de la región de Annecy para el resto, explicaron a la AFP.

Amigos desde los 10 años

Unas cincuenta personas se reunieron en el punto de partida de los últimos 10 kilómetros de la odisea de los dos caminantes, acompañados en el camino por periodistas, franceses residentes en Shanghái y numerosos chinos que habían seguido su progreso en el país a través de las redes sociales. “Si tus sueños son locos, simplemente avanza paso a paso: a veces no lo lograrás, pero a veces sí”, dijo Loïc Voisot.

Los dos franceses se conocen desde los diez años y han ido juntos a la escuela y a la universidad. El número de sus seguidores no dejó de aumentar a lo largo de su travesía. “Es muy impresionante que hayan tenido esta idea y la hayan realizado”, dijo Salome Gao, una china de 28 años que les pidió autógrafos. Luo, otra mujer de 57 años, confesó haber caminado ella misma dos horas para unirse a los dos franceses en los últimos kilómetros de su recorrido.

"Inviernos muy duros"

Sin embargo, los dos hombres admitieron que el viaje no siempre fue fácil. “Han sido inviernos muy duros, tuvimos que atravesar el desierto en Uzbekistán”, destacó Loïc Voisot. Pero añadieron que no descartan continuar la aventura. “Hemos llegado al océano y nos decíamos: ¿por qué no tomar un barco para seguir hacia el este y los Estados Unidos?”, comentó Benjamin Humblot.

Noticias relacionadas

En ese caso, tendrían que cruzar el continente americano, luego subir de nuevo a un barco rumbo al norte de Francia y caminar otra vez hasta Annecy para cerrar el círculo. A corto plazo, los planes son más simples, dice Loïc Voisot: “¡Dormir mucho!”