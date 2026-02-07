Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación RodaliesOlga TubauSilvia BronchaloBarçaAdamuzAeropuerto El PratZBETatuajesSuper BowlAmancio OrtegaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

Andalucía

Más de 160 desalojados, una residencia evacuada en Tocina y 19 carreteras cortadas: la borrasca Marta castiga a Sevilla

Las lluvias, tormentas y rachas de viento, sumados a los efectos de anteriores temporales, han provocado numerosas incidencias en la provincia este sábado

Imágenes desbordamientos en El Palmar de Troya este sábado 7 de febrero.

Imágenes desbordamientos en El Palmar de Troya este sábado 7 de febrero. / EP

Carlos Doncel

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras los daños causados por Leonardo, este sábado la provincia de Sevilla está siendo castigada por la borrasca Marta. Un nuevo episodio más de lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento que han provocado el desalojo de más de 160 personas, la evacuación de una residencia de ancianos en Tocina y cortes de tráfico en hasta 19 carreteras.

"En la provincia hay más de 160 evacuados y más de 1.500 efectivos del Gobierno de España desplegados ante el temporal", ha informado la Subdelegación del Gobierno sobre las 15:00 de este sábado. En Lora del Río40 vecinos han tenido que abandonar sus casas ante el riesgo de inundaciones, y en El Palmar de Troya, otras 13 personas han salido de sus viviendas por el mismo motivo. Asimismo, algo más de 70 ecijanos continúan sin poder volver a sus hogares aún.

También en Tocina se han producido desalojos: un total de 40 personas han sido evacuadas de una residencia de ancianos "como medida preventiva", según apuntan fuentes oficiales. "Era preferible hacerlo ahora que cuando venga la tarde, por la especial sensibilidad de algunos de los residentes", han explicado desde la Diputación de Sevilla.

Noticias relacionadas

19 carreteras y vías cortadas por el temporal

Cerca de una veintena de carreteras y vías se mantienen cortadas al tráfico en la provincia de Sevilla. Dos de ellas, la SE-9225 (de Algámitas a Pruna) y la VIA 453 (de Pruna a la autonómica A-363), "de manera indefinida debido a daños importantes", según datos oficiales actualizados hasta las 14:45 de este sábado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  2. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  3. Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
  4. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  5. Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones
  6. Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
  7. Casi cuatro millones de catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría asumir gastos imprevistos de 900 euros
  8. Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto

Directo | Unos 3.000 manifestantes claman en Barcelona contra el caos de Rodalies: "No es mala suerte, es violencia estructural"

Directo | Unos 3.000 manifestantes claman en Barcelona contra el caos de Rodalies: "No es mala suerte, es violencia estructural"

Dos robos en un estanco en un mes y medio: "Estamos completamente desprotegidos, desesperados y cansados"

Dos robos en un estanco en un mes y medio: "Estamos completamente desprotegidos, desesperados y cansados"

Desactivado el dispositivo de búsqueda en Asturias: una joven que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa)

Desactivado el dispositivo de búsqueda en Asturias: una joven que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa)

Carreteras y zonas de la provincia de Cádiz completamente inundadas por las borrascas

Carreteras y zonas de la provincia de Cádiz completamente inundadas por las borrascas

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una pendiente de 20 metros

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una pendiente de 20 metros

En marcha la manifestación de los usuarios de Rodalies: "Hemos tocado fondo"

En marcha la manifestación de los usuarios de Rodalies: "Hemos tocado fondo"

La Junta de Extremadura advierte de posibles inundaciones con el Guadiana en máximos

La Junta de Extremadura advierte de posibles inundaciones con el Guadiana en máximos

Más de 160 desalojados, una residencia evacuada y 19 carreteras cortadas: la borrasca Marta castiga a Sevilla

Más de 160 desalojados, una residencia evacuada y 19 carreteras cortadas: la borrasca Marta castiga a Sevilla