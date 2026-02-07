Andalucía
Más de 160 desalojados, una residencia evacuada en Tocina y 19 carreteras cortadas: la borrasca Marta castiga a Sevilla
Las lluvias, tormentas y rachas de viento, sumados a los efectos de anteriores temporales, han provocado numerosas incidencias en la provincia este sábado
Carlos Doncel
Tras los daños causados por Leonardo, este sábado la provincia de Sevilla está siendo castigada por la borrasca Marta. Un nuevo episodio más de lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento que han provocado el desalojo de más de 160 personas, la evacuación de una residencia de ancianos en Tocina y cortes de tráfico en hasta 19 carreteras.
"En la provincia hay más de 160 evacuados y más de 1.500 efectivos del Gobierno de España desplegados ante el temporal", ha informado la Subdelegación del Gobierno sobre las 15:00 de este sábado. En Lora del Río, 40 vecinos han tenido que abandonar sus casas ante el riesgo de inundaciones, y en El Palmar de Troya, otras 13 personas han salido de sus viviendas por el mismo motivo. Asimismo, algo más de 70 ecijanos continúan sin poder volver a sus hogares aún.
También en Tocina se han producido desalojos: un total de 40 personas han sido evacuadas de una residencia de ancianos "como medida preventiva", según apuntan fuentes oficiales. "Era preferible hacerlo ahora que cuando venga la tarde, por la especial sensibilidad de algunos de los residentes", han explicado desde la Diputación de Sevilla.
19 carreteras y vías cortadas por el temporal
Cerca de una veintena de carreteras y vías se mantienen cortadas al tráfico en la provincia de Sevilla. Dos de ellas, la SE-9225 (de Algámitas a Pruna) y la VIA 453 (de Pruna a la autonómica A-363), "de manera indefinida debido a daños importantes", según datos oficiales actualizados hasta las 14:45 de este sábado.
