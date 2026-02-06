Sorteo Euromillones del viernes 6 de febrero de 2026.

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 6 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 13, 20, 23 y 24 y las estrellas 6 y 11.

El código del Millón ha sido el XPM07137.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

