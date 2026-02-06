En Directo
Efectos del temporal
En directo | La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Extremadura ante la llegada de la borrasca Marta
De cara a este fin de semana llega un nuevo frente que mantendrá a toda la región en alerta amarilla por lluvias, viento y nieve
Extremadura vive una segunda jornada soportando los efectos de la borrasca Leonardo, que ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.
Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.
