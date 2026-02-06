La normalidad en Rodalies no se recuperará hasta abril

El Govern alargaba sine die la gratuidad de Rodalies ante la perspectiva de que las incidencias no se solventarán en breve. Este viernes el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha explicado que se trabaja para acabar con "todas las limitaciones" y recuperar la normalidad del servicio de Rodalies "de cara a abril".

No quiere decir eso que no vayan produciéndose mejoras puntuales. En esten sentido el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que la semana que viene reabrirán más líneas de Rodalies y ha señalado la R13, la R14 y la RL4.

El número 2 del ministro Óscar Puente, que se ha instalado en Catalunya hasta solventar la crisis, ha indicado que el conjunto de la red estará "prácticamente" operativa en dos semanas y que en abril se habrán eliminado todas las limitaciones temporales de velocidad, que prevén ir retirando "progresivamente".

Este jueves ya hubo algunos avances, como la reapertura para mercancías del túnel de Rubí o la reapertura con trenes lanzadera del tramo Blanes-Massanet de la R1 o el Manresa-Terrassa de la R4 (aunque con periodicidades que son de 90 minutos y de 60 minutos respectivamente).

Carmona ha explicado que se trabaja para que la R3 esté “recuperada” en dos semanas. En cuanto a la R4, donde un desprendimiento de tierras este jueves en Sant Feliu obligó a interrumpir la circulación “por precaución”, el portavoz de Renfe ha instado a los usuarios a tomar transportes alternativos como FGC, Tranvía, autobús y metro, ya que es más "eficiente" para entrar en Barcelona que un servicio alternativo por carretera. Ha señalado que disponen de una flota de autobuses preparada por si fuera necesario. "Hay unos modos de transporte muy potentes de entrada a Barcelona y que conectan las diferentes poblaciones, creemos que es la mejor opción", ha insistido.

Preguntado por la recuperación del tramo afectado, no ha querido poner fecha: "En el momento en que Adif termine las obras y se realicen los protocolos habituales de seguridad, se podrá reabrir el servicio".

Respecto al túnel de Rubí, reabierto este jueves parcialmente para las mercancías, ha explicado que la previsión es que, de momento, solo circulen estos trenes y más adelante los de pasajeros.