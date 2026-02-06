Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y servicios mínimos de la huelga de maquinistas

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO mantiene abierto este hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos hasta el 9 de febrero. El servicio ferroviario aún funciona con alteraciones.

Transportes prevé recuperar todas las líneas de Rodalies sin limitaciones de velocidad en abril El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha afirmado este jueves que se han fijado como objetivo haber reabierto todas las líneas de Rodalies y que funcionen sin limitaciones de velocidad en abril. "A lo largo del mes de abril tendremos las últimas limitaciones temporales de velocidad suprimidas", ha dicho en una entrevista en '3CatInfo', que ha recogido Europa Press. Rodalies tendrá operativas el conjunto de las líneas (a excepción de la R3, en su tramo en obras anterior a la actual crisis) "aproximadamente en dos semanas", pero con limitaciones temporales de velocidad, que en abril se prevén eliminar.

Puente se reúne con sindicatos ferroviarios por tercer día seguido para evitar la huelga El ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne este viernes por tercera jornada consecutiva con los sindicatos ferroviarios de CCOO, UGT y el de maquinistas, Semaf, con el objetivo de frenar la huelga convocada entre el próximo lunes, día 9, y el miércoles 11. La reunión, prevista para las 9:30 horas de este viernes, busca evitar un parón que está convocado para todo el personal del sector: la operación, el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Rengfe habla de que los trenes circulan con alguna incidencia puntual Adify Renfe están actuando en los puntos a revisar de la red para revertir la situación, dice Carmona, que añade que los trenes van circulando, en general, puede haber alguna incidencia puntual, más allá del tramo de la R4 entre L'Hospitalet y Sant Feliu

Servicio de buses activo entre Terrassa y Manresa y entre Blanes y Maçanet-Massanes Carmona ha explicado que, aunque prevé que el servicio de lanzaderas establecido este jueves en la R4 entre Terrassa y Manresa (Barcelona) y en la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) estabilice este viernes sus frecuencias, aún se mantiene el servicio alternativo en bus

Renfe insta a los usuarios del tramo afectado en la R4 entre Martorell y L'Hospitalet a buscar "otros medios" de transporte El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha instado a los usuarios del tramo afectado en la R4 entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a buscar "otros medios" de transporte tras el corte por desprendimiento de parte de un terraplén en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) este jueves por la tarde.

Renfe espera recuperar frecuencias de la R1 y la R4 con trenes lanzadera Rodalies ha recuperado este jueves dos tramos de la R1 y de la R4 con trenes lanzadera, mientras que sigue trabajando para estabilizar la totalidad del servicio, un proceso sin fecha de finalización pero durante el cual se mantendrá la gratuidad. El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha explicado que la recuperación paulatina de los tramos de la R1 y R4 continuará mañana, viernes, con la intención de "estabilizar las frecuencias" de estos nuevos trenes lanzadera. En paralelo, se seguirá trabajando en los siguientes tramos aún pendientes de normalizar, con la intención de "recuperar la confianza" del usuario y que incremente el 25% de los viajeros habituales de Rodalies que se estima que han dejado de usar el servicio, ha afirmado Carmona.

La caída de un muro en Sant Feliu de Llobregat interrumpe un tramo de circulación de la R4 La caída de un muro de contención en las obras de soterramiento de un túnel en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha interrumpido la circulación de trenes en la R4 entre Martorell Central y L'Hospitalet de Llobregat, ha informado Renfe. Esta incidencia ha provocado que quedaran trenes parados en las estaciones entre L'Hospitalet y Martorell, según Renfe. La operadora está gestionando un servicio alternativo de transporte y, mientras tanto, redirige a los pasajeros a otros servicios de transporte metropolitanos, como el Metro, el Tram o Ferrocarrils de la Generalitat.

Vecinos de Cubelles denuncian ante el juzgado el mal estado de las vías del Garraf Varios vecinos de Cubelles han querido llamar la atención sobre los tornillos oxidados y los raíles corroídos que se encuentran en la R2 Sud, entre su municipio y Vilanova i la Geltrú. Ante el estado de degradación de la infraestructura, varios vecinos han optado por presentar una denuncia en el juzgado.

Primer tren lanzadora desde Blanes hasta Maçanet-Massanes El primer tren lanzadora que une las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes ha salido este jueves al poco de las cuatro de la tarde. Supone la reanudación de circulación ferroviaria de un tramo que estaba cortado desde el temporal de mediados de enero. Mientras tanto, Renfe mantiene el servicio alternativo por carretera, puesto que la lanzadora entre Blanes y Maçanet pasará cada 90 minutos.