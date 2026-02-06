Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y servicios mínimos de la huelga de maquinistas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO mantiene abierto este hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos hasta el 9 de febrero. El servicio ferroviario aún funciona con alteraciones.

