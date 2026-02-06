Roban un camión y los Mossos los sorprenden durmiendo dentro en Tarragona

Hay quien ocupa viviendas y quien decide hacer lo mismo con vehículos grandes. Penalmente no es recibe el mismo aunque en el fondo sea usurpar algo que no es tuyo para vivir. Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Tarragona detuvieron a una mujer de 45 años y a un hombre de 42 por robar un camión por los delitos de hurto de vehículo a motor y robo con fuerza dentro de un vehículo.

Los agentes localizaron este jueves al mediodía un camión camuflado en la calle William Tarin Naurer, en el barrio de La Floresta de Tarragona. Al estar en una zona aparcada los Mossos hicieron comprobación y constataron que constaba como robado desde el pasado lunes. Al acercarse, los policías localizaron a una mujer durmiendo en la cabina y, seguidamente, apareció un hombre que le traía el desayuno. Los Mossos reconocieron rápidamente a la pareja, ya que ambos habían sido detenidos en numerosas ocasiones.

Durante el registro del camión, les encontraron diversos objetos, entre ellos dos juegos de gafas que posteriormente se pudo comprobar que constaban como sustraídos del interior de un vehículo saqueado el pasado 22 de enero en la calle Riu Siurana del barrio de Campclar. Por eso acabaron detenidos

La empresa propietaria se hizo cargo del camión sustraído, que había sido robado con las llaves puestas en el exterior de un taller de Tarragona. Por otro lado, las gafas recuperadas fueron devueltas a su propietario.

Cabe destacar que los dos ladrones son los mismos que los mossos detuvieron el pasado 28 de enero por otro robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en la calle Gran Canaria del barrio de La Granja. En aquella ocasión, la víctima también pudo recuperar las pertenencias que le habían sido sustraídas, entre ellas varios juegos de gafas.

Según los Mossos la pareja acumula múltiples detenciones por delitos contra el patrimonio y, más concretamente, por diversos robos en el interior de vehículos. Entre los dos suman un total de 44 antecedentes policiales. Los dos detenidos pasaron ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.