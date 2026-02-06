La red Barnahus atendió 3.735 casos de violencia sexual contra menores el 2025

La red Barnahus atendió 3.735 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes en 2025, un 28,9% más que el año anterior. El incremento se asocia al despliegue completo del modelo el año pasado y al mayor conocimiento y confianza del servicio, según ha destacado el departament de Drets Socials. La mayoría de los atendidos fueron chicas (77,1%), mientras que los chicos representan el 22,8%. El 43% de los casos corresponden a situaciones producidas en el ámbito extrafamiliar, mientras que el 56,7% se producen dentro del ámbito intrafamiliar —en el 6,3% restante no consta—. La consellera Mònica Martínez Bravo ha afirmado que el incremento de casos no indica un aumento de la violencia sino una "mejor detección, una mayor confianza en el sistema y menos silencio".

Martínez Bravo ha presentado este viernes el balance de funcionamiento de este modelo durante el año pasado en el marco del Primer Congreso Internacional de Abordaje Integral de la Violencia Sexual contra la Infancia y la Adolescencia con el Modelo Barnahus, impulsado por Save the Children, en colaboración con la Generalitat y la Fundación la Caixa.

La consellera Martínez Bravo asegura que el aumento de casos responde a una mayor confianza en el sistema

Las Barnahus son servicios de atención integral a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que reúnen en un mismo espacio equipos especializados de diferentes ámbitos para facilitar una atención coordinada y adaptada a la víctima. Actualmente, Catalunya tiene 14 servicios Barnahus en Badalona, Barcelona (2), el Prat de Llobregat, Girona, Granollers, la Seu d'Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona —que fue el pionero—, Terrassa, Tortosa y Vilanova i la Geltrú. Está prevista la construcción de nuevos equipamientos públicos que deben ser los espacios definitivos de diversas Unidades Integradas-Barnahus en la Seu d'Urgell, Lleida, Terrassa, Mataró, Manresa, Tortosa y Barcelona.

Por unidades, las de Barcelona fueron las que más niños y adolescentes atendieron, con un total de 629; seguidas de la del Prat de Llobregat (525) y la de Terrassa (420). En la de Girona se atendieron 343 niños y adolescentes, en la de Vilanova 260 y en la de Granollers 270. Por detrás se sitúan las de Tarragona (277) y Mataró (226), Badalona (225), Lleida (198), Manresa (193), Tortosa (103) y la Seu d'Urgell (66).

Sobre todo adolescentes

En el momento de los hechos, la mayoría de los casos se sitúan en la franja de 12 a 15 años (34,79%), seguida de la de cinco a ocho años (27,73%). En concreto, el 9,52% corresponden a adolescentes con 15 años en el momento de los hechos, y el 9,18% tenían 14.

La mayoría de casos llegan a las Barnahus a través de los departaments de Salut y Educació y de la DGPPIA

Las principales vías de entrada de los casos a las Barnahus son el departament de Salut (953 casos) y el de Educació (804). Hay también 675 casos que llegaron a través de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y 381 por los cuerpos de seguridad. Destacan también 310 casos que entran a través de los servicios sociales y las entidades.

Más Barnahus

Drets Socials ha destacado que durante el 2025 se ha continuado avanzando en el despliegue de la Estrategia Barnahus a través de las comisiones territoriales vinculadas a cada una de las unidades integradas, como espacio de coordinación estable entre todos los agentes implicados.

En el ámbito de los recursos humanos, se han reforzado los equipos psicosociales de las unidades de Terrassa, Girona y el Prat de Llobregat con la incorporación de nuevos perfiles profesionales. Se mantiene la fórmula mixta de los equipamientos y los equipos con personal propio de la DGPPIA y con entidades del tercer sector, con un dispositivo de 95 profesionales en el conjunto de la red (coordinación, psicología, trabajo social y apoyo administrativo). Por otro lado, el Departament ha explicado que ha trabajado para reforzar la cobertura de las plazas de técnico de la Estrategia Barnahus con perfiles especializados. También se ha dado continuidad al proyecto HUSCAN de intervención y acompañamiento con perros adiestrados en todas las Barnahus, con una buena acogida por parte de los niños y adolescentes.

Hay 95 profesionales que trabajan en la red Barnahus, además de efectivos de la DGPPIA y de entidades sociales

De cara a 2026, la Estrategia Barnahus tiene como principales retos adecuar el dimensionamiento de los equipos profesionales a la demanda de cada territorio, consolidar el trabajo en equipo de los diferentes agentes e instituciones implicadas y revisar el mapa territorial para mejorar la cobertura y la proximidad, incorporando nuevas localidades cuando sea necesario, según ha indicado Derechos Sociales. La conselleria se marca también continuar avanzando en el conocimiento territorial y la integración de los recursos ya existentes.

También se priorizará la mejora de los sistemas de información para disponer de datos más completos y poder evaluar mejor el impacto de la estrategia. En esta línea, se prevé impulsar una evaluación externa de la implantación y de los resultados del modelo en el período 2025-2027 con universidades e instituciones implicadas, reforzar el plan de formación especializada para profesionales, actualizar los protocolos de actuación y avanzar en un decreto regulador del servicio.