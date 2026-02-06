Los docentes catalanes mantienen la huelga del 11 de febrero y anuncian un "ciclo indefinido de movilizaciones"

Los sindicatos catalanes de educación –USTEC-STEs (IAC), ASPEPC-sps, CCOO, CGT y UGT– mantienen la convocatoria de huelga prevista para el próximo miércoles 11 de febrero después de que, explican, el Departament d'Educació desconvocara ayer jueves la mesa en la que debían retomarse las negociaciones para la mejora de las condiciones laborales y el sistema educativo.

Según los sindicatos, el Departament ha incumplido el calendario previsto para abordar las reivindicaciones del colectivo cuando se ha puesto sobre la mesa la petición de aumento del salario. Tras las protestas del 15 de noviembre y el 24 de enero, maestros y profesores mantienen un pulso con la conselleria. En este sentido, denuncian "el desprecio" de la conselleria por el hecho, afirman, de "no haber sido capaz hasta ahora de plantear propuestas razonables para encaminar ninguna de las reivindicaciones" planteadas por el colectivo.

La "línea roja" del salario

Para los sindicatos, la subida salarial es "una línea roja", ya que mantienen que el salario del profesorado catalán está a la cola de las retribuciones que reciben los docentes en el resto del Estado. "Negociar un aumento del complemento específico depende exclusivamente de la voluntad del Govern, que no ha movido ficha", aseguran.

Más allá de la mejora salarial, los sindicatos también reclaman la reducción de las ratios, "para poder atender al alumnado en condiciones de equidad", así como la "inyección de recursos para la escuela inclusiva". Entre las reivindicaciones también figuran la reducción de la burocracia, diseñar un currículum consensuado y contar con plantillas estables, que "garanticen la democracia en los centros".

Para el próximo miércoles, jornada de huelga, hay previstas manifestaciones en las cuatro capitales catalanas. La de Barcelona saldrá a las 12.30 horas de Jardinets de Gràcia y acabará en el Departament d'Educació, donde se leerá el manifiesto unitario. En Girona, la protesta será a las 12 horas en el Pont del Dimoni; en Lleida, a las 18 hpras en la plaça de Ricard Vinyes; en Tarragona, a las 11.30 horas en la plaza Imperial Tarraco, y en Tortosa, a las 12.30 horas en la plaza de Barcelona.

Según han avanzado los sindicatos, el día 11 será el "pistoletazo de salida" de un ciclo indefinido de movilizaciones si la conselleria continúa "haciendo caso omiso" a sus reivindicaciones. De hecho, están organizando nuevas jornadas de huelga y movilizaciones para la semana del 16 al 20 de marzo.