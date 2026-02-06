Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 7 de febrero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 7 de febrero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 7 de febrero de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 7 de febrero de 2026
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones
- Nuevo corte de la AP-7 en sentido sur después de que dos autocares se saltaran las restricciones hasta Gelida
- Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: 'Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú
- La borrasca Leonardo llega a Catalunya y presagia una jornada de lluvias y temporal marítimo
- Los oftalmólogos, prudentes ante los colirios que prometen acabar con gafas y lentillas: 'Es necesario disponer de más datos