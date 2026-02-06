El Ministerio de Transportes mantiene la previsión de abrir la AP-7 al tráfico el lunes

El próximo lunes a primera hora está previsto que la AP-7 recupere su normalidad después de casi tres semanas. Operarios de Carreteras trabajan a contrarreloj para asegurar el tramo de la autopista a su paso por Gelida y que quedó afectado por el desprendimiento de un muro de contención que causó el accidente mortal de un tren de Rodalies el pasado 20 de enero. Desde entonces se cortó la circulación en sentido a Tarragona para hacer esta obra.

El Ministerio de Transportes mantiene su decisión de que el lunes la carretera volverá a abrir. Así lo han comunicado al Servei Català de Trànsit, que está en alerta por si un retraso en las obras obliga a cambiar esta previsión.

Por redes sociales, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que se ha instalado en Catalunya a la espera de solucionar la afectación en Rodalies, ha explicado que se ha construido "el muro de contención a la altura de Gélida", aunque "siguen los trabajos sobre el talud y la propia carretera".

De esta forma, añade que existen "avances" en la reparación de este tramo de la AP-7 afectado por el desprendimiento y que "la previsión de poder recuperar el tráfico la semana que viene se mantiene".

Por el momento, el fin de semana seguirán los trabajos y se mantendrá cortada la autopista. El subdirector general de gestión del Tráfico, Guillermo Villuendas, también ha explicado que esta obra "avanza a buen ritmo" y que la previsión era reabrir completamente la vía en sentido sur el próximo lunes.

Durante unas horas la AP-7 estuvo abierta parcialmente en sentido sur entre Martorell y Gelida a autobuses interurbanos y los autocares del servicio alternativo de Renfe. Se puso en marcha el miércoles y el jueves se anuló después de que dos autocares se saltaran las restricciones y llegasen hasta el punto en el que se realiza la obra, en vez de para en la estación de Gelida. Desde entonces la AP-7 vuelve a estar totalmente cerrada a la circulación.

Los Mossos d'Esquadra mantienen controles en Martorell para informar a los conductores de los desvíos por la A-2 asi como patrullas por la autopista AP-7 para evitar nuevos incidentes.