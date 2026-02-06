Manifestación de usuarios de Rodalies este fin de semana en Barcelona: fecha, hora y recorrido

Tras varias semanas de corte de servicio, fallos de seguridad y desinformación en el servicio de Rodalies, asociaciones y ciudadanos han decidido tomar acción para poner freno a este escenario, del cual responsabilizan a Adif, Renfe y a los respectivos gobiernos por la desinversión sistemática en infraestructuras y la mala gobernanza del sistema.

Hora y recorrido de la manifestación de Rodalies

Diversas plataformas de usuarios afectados por el mal funcionamiento de la red ferroviaria en Catalunya han convocado para el próximo sábado 7 de febrero una manifestación en Barcelona. La protesta —que será a las cinco de la tarde para no coincidir con la convocada por la ANC el mismo día— comenzará en la Estación de França y terminará su recorrido en la plaza Sant Jaume, delante del Palacio de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.

"Señalamos a Adif como principal responsable del caos, porque lleva años sin hacer los deberes", afirma Gina Montesinos, secretaria de la asociación Promoció del Transport Públic (PTP). Las plataformas de usuarios han escogido la Estación de França y la plaza Sant Jaume como los dos puntos clave de la protesta. En el caso de la Estación, es porque allí se ubican las oficinas de Adif, a quien pretenden reprochar sus "años de falta de inversión" y cuidado de la infraestructura y usuarios. La plaza Sant Jaume, sede del Govern de la Generalitat, será donde los usuarios terminen la movilización y reclamen a los dirigentes su apoyo.

"Hay que estar preparados"

"Necesitamos cambios reales y que el Govern nos ayude a conseguirlos", señala Montesinos. Para ello, las asociaciones consideran indispensable el apoyo de la sociedad civil. "Nosotros estamos acostumbrados a realizar pequeñas movilizaciones, pero este caos afecta a más de 400.000 usuarios. Queremos apuntar a que todos los afectados se vean identificados y nos unamos para exigir soluciones", apunta, Montesinos. Con tal de conseguirlo las asociaciones de usuarios están contactando con diversas entidades catalanas, cuyas adhesiones anunciarán "durante los próximos días", así como más detalles acerca de la manifestación.

Los perjudicados reclaman dos cambios principales a los gestores de la red ferroviaria. En primer lugar, exigen que Adif desarrolle un plan operativo público, con protocolos fiables "no solo a nivel reactivo sino también preventivo. Los temporales seguirán viniendo y hay que estar preparados", declara Montesinos. En segundo lugar, piden una mayor coordinación en la gobernanza del sector ferroviario por parte de Adif, Renfe, el Ministerio de Transportes y del govern. Consideran que la red ferroviaria catalana necesita una mayor eficiencia y una estructura de poder más clara.