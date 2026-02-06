Usuarios de la R2Nord desmontan las cifras oficiales de puntualidad: "El primer tren sale con 13 minutos retraso"

Las plataformas de usuarios de Rodalies están siendo claves, desde hace tiempo, en la denuncia del mal funcionamiento del servicio ferroviario. La actual crisis, originada por el accidente mortal de la R4 en Gelida y que deja a Catalunya sin normalidad en los trenes hasta abril, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los usuarios saldrán a la calle este sábado (17.00 en la estación de França) en una manifestación convocada de forma unitaria para denunciar la "inquietud" y la "incertidumbre" que provoca un sistema que ha "tocado fondo" y que "no es nada fiable".

Los horarios y los retrasos de la R2Nord generan disfunciones: "Por un trayecto de 30 minutos te esperas 40 en el andén", denuncia Álvaro Porro

Los datos de los informes mensuales de cumplimiento del servicio de Renfe contrastan con la situación que viven a diario las personas en los andenes. Han sido los propios usuarios, organizados en plataformas (en algunos casos con ingenieros al frente), los que además de desarrollar aplicaciones que informan de forma fehaciente sobre la circulación de los trenes, aporten a la Administración la información que demuestra el mal funcionamiento del servicio.

El primer tren sale con retraso

Lo que consideran menos comprensible es que el primer tren del día empiece a circular de forma sistemática ya con retraso. Lo muestran los datos recogidos por Salvem la R2Nord sobre el funcionamiento de esta línea, extraídos de la aplicación Puntual.cat, creada por un ingeniero que ha dedicado muchas horas de su tiempo a desarrollarla.

Salvem la R2Nord asegura que ningún tren de la línea es puntual, incluyendo un margen de cinco minutos

Durante todo el mes de octubre, el primer tren del día de la R2Nord partió con 13 minutos de retraso medio desde Sant Celoni, y llegó 19 minutos tarde a Sant Andreu, en Barcelona. Este retraso, unido a una falta de mayores frecuencias, comporta que, en horas punta, haya una diferencia entre servicios de casi una hora en días laborales en dirección Barcelona. A ello se suma que en muchas ocasiones el tren sale en configuración simple, en vez de doble.

Según explica la plataforma a EL PERIÓDICO, cuando, el pasado octubre, en una de las reuniones periódicas con las administraciones, expusieron estos datos, el Govern expresó su sorpresa por el retraso sistemático y tan importante del primer tren del día. Renfe, por su parte, negó no conocer las causas, y también lo desvinculó a la falta de presencia del maquinista del tren. Tras comprometerse a estudiar la situación, un mes después, en noviembre, ese tren inicial apenas mejoró unos minutos su puntualidad.

Salvem la R2Nord asegura que ningún tren de la línea es puntual según los propios criterios de Renfe, que considera que la puntualidad tiene un margen de cinco minutos. Renfe reportó una puntualidad de entre el 93% y el 99% de todas las circulaciones de esta línea entre octubre y diciembre.

Ni puntualidad ni regularidad

Desde la Generalitat y Renfe se explica que la preocupación no se centra tanto en la puntualidad de los trenes, sino en mantener una regularidad, de forma que no es tan importante cumplir con los horarios establecidos, porque si no se coge un tren al cabo de poco pasa otro.

Para los usuarios, "eso no tiene sentido". "La línea R2 Nord tiene frecuencias de 30 minutos y, en algunos momentos, de una hora. Si no hay horarios fiables, debes presentarte en la estación asumiendo largos tiempos de espera. Por un trayecto de 30 minutos te esperas 40 en el andén", describe el portavoz de la plataforma, Álvaro Porro.

A la vuelta, por la tarde, sucede lo mismo: trenes con retraso y grandes aglomeraciones porque los que pasan no pueden absorber toda la demanda. "En Passeig de Gràcia las personas no pueden subirse al tren", asegura Porro.

Más frecuencias y más fiabilidad

Los usuarios reclaman en todas las líneas mayor fiabilidad en los horarios y más frecuencias sobre todo entre semana, aunque también los fines de semana. "Llevamos décadas con las mismas frecuencias pese a que la población ha crecido mucho en los municipios alrededor de Barcelona", explica Porro. Ante un aumento muy importante de la demanda, las líneas exigen más trenes. En el caso de la R2, los usuarios reclaman que los trenes que ahora acaban en Granollers continúen hasta Sant Celoni. Lo que ocurre ahora es que los viajeros deben bajarse y esperar otro que pasa con mucha menor frecuencia para poder llegar a su casa.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmado este viernes comprender los motivos de la manifestación convocada por los usuarios de Rodalies y ha agradecido a los representantes de los usuarios de Rodalies su colaboración para poder resolver un servicio que no cumple con su función.