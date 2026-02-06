La Generalitat prevé abrir este mes al sector privado la ejecución de nueva obra pública en la L9 de metro y en carreteras

La Generalitat prevé abrir este mes de febrero una consulta al mercado para explorar la apertura de concesiones para ejecutar obras en carreteras y en el metro de Barcelona.

Concretamente, se trata de “actuaciones como el programa de carreteras 2+1 y las estaciones del tramo central de la línea L9 de metro”, ha explicado este viernes la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha defendido el modelo de "colaboración público-privada" para el impulso de "proyectos estratégicos".

Obras en carreteras

El programa 2+1 de carreteras es una iniciativa del Govern para reducir los accidentes, en especial los choques frontales. Consiste en organizar la carretera en tres carriles, alternando el carril central para permitir adelantamientos seguros. También contempla el refuerzo de la separación entre sentidos para evitar choques frontales. Este modelo reduce las invasiones del carril contrario y los adelantamientos peligrosos, por lo que puede disminuir entre un 80 % y un 100 % los accidentes mortales en los tramos donde se aplica.

El Govern prevé destinar 23 millones de euros hasta 2030 a la transformación de la C-55 entre Manresa y Súria en una carretera 2+1 hasta 2030 para mejorar la seguridad vial.

Primero se ha trabajado de forma más inmediata en la implantación en toda la C-55 entre Manresa y Solsona de una banda sonora central para alertar a los conductores en caso de invasión del carril contrario.

Pero la actuación debe ir mucho más allá. El Govern prevé aplicar esta división de carriles en 15 kilómetros de la C-55 entre Manresa y Súria, el tramo que registra mayor volumen de tráfico, hasta 2030 y, en fases posteriores, intervendrá en el ámbito entre Súria y Solsona —30 kilómetros y una inversión estimada de 42 millones de euros.

Estaciones de metro

Por otra parte, prevé abrir consultas para la licitación de las obras de las estaciones del tramo central de la L9 de metro. Las obras ya están en algunos tramos avanzados pero aún falta mucho por hacer. En 2027 entrará en servicio el trazado hasta la estación Guinardó/Hospital Sant Pau, comprendiendo también las paradas de Plaça de Maragall, La Sagrera, y La Sagrera TAV.

En 2030, también por el lado norte, la línea se prolongará hasta Lesseps, cuya estación ya se abrirá ese año. También en 2030 entrará en servicio la estación de Camp Nou que permitirá a los culés contar con más opciones para dirigirse al nuevo estadio. Y ya en 2031 se podrá recorrer toda la línea L9/L10 de punta a punta, permitiendo esa esperada unión entre la L9 Sud y la L9 Nord.

Pero hasta 2032 la línea no estará completada. Será entonces cuando se abran las dos últimas estaciones, las de Manuel Girona y Putxet.