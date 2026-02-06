Galerías del Tresillo creó el sofá gigante que emocionó a España

¿Cuántas veces ha llorado uno en su sofá? ¿Cuántas tardes de domingo se ha llenado de risas, de palomitas, de seres queridos? ¿Cuántas conversaciones importantes han nacido ahí, entre cojines desgastados y mantas heredadas?

El sofá es testigo silencioso de la vida. Y Galerías del Tresillo, líder indiscutible del sector en Catalunya con 50 años de trayectoria, lo sabía mejor que nadie.

Por eso, en su aniversario, esta empresa que ha marcado el estándar de calidad en el sector decidió hacer algo inusual: sacar ese refugio íntimo a las calles del territorio catalán. Construyeron un sofá de más de seis metros de largo y tres de alto, y comenzaron su recorrido por el corazón de su tierra: Barcelona, donde todo empezó; Vilanova i la Geltrú, Mataró, Sabadell, Sant Boi, Lleida, Tarragona y Vic. Después, el éxito de la acción los llevó a expandirse a otras ciudades como Madrid.

El lugar donde las historias se sentaron

Lo que sucedió en cada parada superó cualquier expectativa. Ese sofá gigante, plantado en plazas emblemáticas de ciudades y pueblos de Catalunya, se convirtió en un imán de emociones. Más de 2.000 personas subieron. Y no solo posaron para una foto: contaron su vida.

En Barcelona, una pareja se arrodilló sobre los cojines y se prometió amor eterno mientras los transeúntes aplaudían. En Mataró, una mujer abrazó a su madre después de meses sin verse y lloró de alegría. En Vic un abuelo narró cómo había visto nacer, crecer y marcharse a sus nietos desde el mismo tresillo de su salón. Hubo risas, lágrimas, confesiones susurradas y aplausos de desconocidos que, por un instante, fueron familia.

También hubo espacio para la infancia: Papá Noel y los Reyes Magos se sentaron entre los niños catalanes, recordándoles que en un sofá cómodo también viven los sueños y la ilusión que une generaciones.

La empresa, líder en el sector del sofá, celebró sus 50 años de liderazgo llevando un sofá monumental por Barcelona, Mataró, Sabadell y otras ciudades catalanas antes de expandirse por toda España / Galerías del Tresillo

Cuatro sillones con alma

Jorge Javier Vázquez, Ágatha Ruiz de la Prada, Gemma Mengual —la nadadora catalana— y Toñi Moreno se sumaron a la celebración de una forma muy personal. Cada uno diseñó un sillón único vinculado a una causa que les mueve el corazón: una pieza de mobiliario convertida en declaración de principios.

Esos cuatro sillones fueron sorteados entre quienes se atrevieron a compartir su historia. Miles de personas de toda Catalunya y España participaron, confirmando algo que el líder del sector intuía: cuando una marca habla desde la verdad, las personas responden desde el alma.

El eco de una campaña

La conexión fue real, tangible y medible. Durante la campaña se entregaron más de 2.000 mantas conmemorativas a quienes abrieron su corazón en el sofá gigante, muchas de ellas en las paradas catalanas. En pleno verano, la acción "Galerías del Tresillo te dejará helado" repartió 1.000 sombrillas en Sant Boi y Mataró, refrescando cuerpos y también espíritus en dos emblemáticas ciudades del Maresme y el Baix Llobregat. En redes sociales, la campaña generó 900.000 visualizaciones, 200 historias en tiempo real y 26 vídeos que capturaron la emoción sin filtros.

Y lo más revelador: el tráfico en las 22 tiendas de Galerías del Tresillo creció un 16% durante esas semanas. No porque hubiera ofertas agresivas, sino porque la gente quiso acercarse a la marca líder que les había hecho sentir. Más de 130 medios de comunicación, hablaron de la acción, pero no como publicidad: como un fenómeno social que trascendió lo comercial y consolidó aún más su posición de referencia en el sector.

La empresa, líder en el sector del sofá, celebró sus 50 años de liderazgo llevando un sofá monumental por Barcelona, Mataró, Sabadell y otras ciudades catalanas antes de expandirse por toda España / Galerías del Tresillo

Las palabras de quienes lideran la marca

"El sofá no es solo un mueble, es el corazón del hogar", afirma Jaime Chía, director de Galerías del Tresillo. "Esta campaña ha sido nuestra forma de rendirle homenaje. Lo que empezó como una celebración interna en Catalunya terminó siendo un espejo colectivo donde nos vimos reflejados: una marca líder con historia, con alma, con presencia real en la vida de las personas, tanto en nuestra tierra como en toda España".

Valentina Pizzolón, directora de Marketing y Estrategia Digital, lo complementa: "Quisimos conectar con nuestros clientes desde la emoción. Por eso sacamos el sofá —el corazón del hogar— a las calles. Queríamos crear un vínculo auténtico, porque las marcas que perduran se construyen desde lo vivido".

"Esta campaña consolidó nuestro liderazgo en Catalunya, donde llevamos cinco décadas marcando el ritmo del sector, y nos impulsó a dar el salto nacional con nuestra nueva web", comenta Pizzolón. "Ahora llevamos a toda España lo que nos define: entrega express, devolución sin complicaciones, trato humano y colecciones exclusivas. Porque hemos aprendido algo fundamental: ser líderes no significa solo vender más. Significa cuidar mejor. Escuchar más. Estar presentes en lo que de verdad importa".

Liderando desde el corazón

Galerías del Tresillo no celebró su cumpleaños. Celebró estar ahí, como líder cercano: en las tardes de manta y película en los hogares catalanes, en las charlas eternas de madrugada, en los abrazos que reparan, en los silencios que consuelan.

Ese sofá gigante que nació en las calles de Barcelona y recorrió Cataluña antes de conquistar España ya forma parte de la memoria emocional de miles de personas. Es la prueba de que ser líder del sector no es solo una cuestión de números, sino de conexión humana. De que un mueble no es solo diseño y confort, sino el escenario donde se escribe la vida.

Y de que existen marcas catalanas líderes que entienden algo fundamental: el verdadero liderazgo no consiste en vender productos, sino en acompañar personas.