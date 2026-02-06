Educación superior
¿De dónde vienen los estudiantes de Medicina de las universidades catalanas?
El 40% de estudiantes de Medicina en las universidades catalanas proceden de otras comunidades autónomas, porcentaje que se eleva hasta casi el 70% en algunas facultades
Médicos y universidades presionan para un acceso "más justo" a Medicina para los estudiantes catalanes: el 40% son de otras comunidades
Notas de corte 2025 en Catalunya: Medicina sigue al frente del ránking de calificaciones de acceso a la universidad
Los colegios de médicos catalanes apuntan que el distrito universitario único vigente en el Estado facilita que el 40% de los estudiantes de Medicina en las facultades catalanas provengan de otras comunidades. La mayoría, al terminar la carrera, regresan a ejercer a su territorio. ¿De dónde vienen estos estudiantes? Consulta aquí los gráficos por universidades.
