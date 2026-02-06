¿De dónde vienen los estudiantes de Medicina de las universidades catalanas?

Los colegios de médicos catalanes apuntan que el distrito universitario único vigente en el Estado facilita que el 40% de los estudiantes de Medicina en las facultades catalanas provengan de otras comunidades. La mayoría, al terminar la carrera, regresan a ejercer a su territorio. ¿De dónde vienen estos estudiantes? Consulta aquí los gráficos por universidades.

Proporción de estudiantes de fuera de Catalunya matriculados en Medicina (2024)

Estudiantes de medicina matriculados en la UAB

Estudiantes de medicina matriculados en la URV

Estudiantes de medicina matriculados en la UDL

Porcentaje de excelentes en las notas de acceso al grado de Medicina