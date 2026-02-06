Las estatinas, el fármaco contra el colesterol, no causan los efectos secundarios que figuran en el prospecto

Las estatinas son el grupo de medicamentos más recetados y vendidos para reducir el colesterol LDL ("malo") y, con ello, las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, tienen mala fama y los pacientes son reacios a tomarlas porque circulan todo tipo de mensajes sobre que son "perjudiciales para la salud", "aumentan el deterioro cognitivo" o "causan dolores musculares". Sin embargo, un mega estudio publicado este viernes en 'The Lancet' arroja evidencia suficiente para demostrar que las estatinas son muy eficaces y seguras y no provocan la mayoría de efectos secundarios que se indican en los prospectos.

Se trata de una investigación que los expertos consideran que tiene una "calidad científica incuestionable", puesto que investigadores de Oxford Population Health (departamento de salud de la Universidad de Oxford) y de la Universidad de Sidney, junto con la Cholesterol Treatment' Trialists Collaboration (Colaboración de Ensayos de Tratamiento del Colesterol), han analizado datos de 23 grandes estudios en los que han participado 123.940 pacientes en 19 grandes ensayos clínicos. Dichas investigaciones han comparado las terapias con estatinas frente a placebo y cuatro ensayos, con 30.724 participantes, han comparado dosis altas de estatinas con tratamientos más suaves.

Pero no se trata de un metaanálisis convencional, sino que los investigadores han estudiado los datos individuales de cada uno de los pacientes incluidos, con un seguimiento medio de 4,5 años. Y la conclusión es que las notificaciones de efectos secundarios son similares entre quienes toman estatinas respecto a quienes recibieron placebo en casi todas las afecciones enumeradas en los prospectos. Por ejemplo, cada año, la proporción de informes de deterioro cognitivo o de la memoria fue del 0,2% entre los primeros, pero también del 0,2% en los segundos. "Esto significa que, aunque las personas puedan notar estos problemas mientras toman estatinas, no existe suficiente evidencia de que estén causados por los fármacos", según el estudio.

Solo cuatro de 66

Los investigadores concluyen que el tratamiento para bajar el colesterol no causa un aumento significativo de pérdida de memoria, demencia, depresión, trastornos de sueño, disfunción eréctil, aumento de peso, náuseas, fatiga o dolor de cabeza. En definitiva, solo cuatro de los 66 efectos secundarios reportados por las diferentes agencias reguladoras e incluidos en los prospectos tienen una incidencia ligeramente mayor: las molestias musculares, la aparición de diabetes, las alteraciones en la orina o en la analítica de la función hepática.

En cualquier caso, estos efectos secundarios son más frecuentes en dosis altas y la incidencia en comparación con placebo es muy baja. Por ejemplo, los dolores musculares solo aparecen en el 1% de los pacientes en el primer año de tratamiento. Y el pequeño aumento de glucosa en sangre es perjudicial sobre todo para personas que ya tienen alto riesgo de desarrollar diabetes. Por todo ello, los autores instan a las agencias reguladoras a revisar el listado actual de efectos secundarios incluidos en el etiquetado, para reflejar mejor la evidencia científica.

La protección frente a infartos

El estudio ha sido recibido con gran interés en el colectivo médico. Bryan Williams, director científico y médico de la British Heart Foundation, considera que el hallazgo "es de enorme importancia y proporciona una tranquilidad autorizada y basada en la evidencia para los pacientes". "Las estatinas son medicamentos que salvan vidas y han demostrado proteger contra infartos e ictus. Entre el gran número de pacientes evaluados, solo cuatro efectos secundarios de los 66 analizados mostraron alguna asociación con la toma de estatinas, y solo en una proporción muy pequeña de pacientes, por lo que la investigación es un contrapunto muy necesario a la desinformación y debería ayudar a prevenir muertes innecesarias".

A su vez, en España, José Luis López Sendón, cardiólogo en el Hospital de La Paz e investigador en el IdiPAZ, ha indicado a SMC que "los resultados del trabajo deben ser considerados como una aportación muy importante sobre la seguridad de las estatinas, que deben conocer y considerar pacientes, médicos y agencias reguladoras".