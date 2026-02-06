Cortada la R4 entre Martorell y L'Hospitalet al desprenderse parte de un terraplén en Sant Feliu

El desprendimiento de parte de un terraplén en Sant Feliu de Llobregat ha obligado a cortar desde este jueves "por precaución" la línea R4 de Rodalies entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat.

Se ha producido en una zona en la que se están haciendo obras para soterrar la vía a su paso por la localidad, aunque no se pueden concretar las causas del desprendimiento todavía, han informado fuentes de Adif a Europa Press.

El desprendimiento se ha producido en un momento en que no circulaban trenes por la zona y no hay ninguna afectación material, y no han caído materiales encima de la vía, han concretado estas mismas fuentes, que han añadido que hay equipos técnicos de Adif inspeccionando la zona.

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha instado a los usuarios del tramo afectado en la R4 entre Martorell y l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a buscar "otros medios" de transporte tras el corte por desprendimiento de parte de un terraplén en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) este jueves por la tarde.