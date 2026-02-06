Condenan a un vecino de Galicia que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo

Un abultado premio de la lotería protagoniza una llamativa sentencia. La que acaba de emitir una jueza de Tui que condena a un vecino de Tomiño que resultó agraciado con un millón de euros en un «rasca» de la ONCE a entregar 100.000 euros a un compañero de trabajo con el que llevaba años jugando. La resolución concluye que existía un «pacto verbal» entre ambos según el cual si a alguno de los dos le tocaba dicho premio estrella, le daría al otro esos 100.000 euros que centran este litigio. Aunque no había ningún documento que avalase el trato, la magistrada ve acreditado el compromiso verbal en base a la «esclarecedora» prueba practicada: la de los testigos y sobre todo una conversación telefónica grabada por el demandante y en la que el demandado reconoce de forma «constante y clara» el acuerdo que después negó en sede judicial.

Amigos y compañeros de trabajo, los dos hombres llevaban años jugando conjuntamente a diversos juegos de azar. Y habían llegado a un trato: si a algunos de ellos le llegase a tocar el millón de euros, le tendría que dar 100.000 euros al otro. La suerte les sonrió el 31 de julio de 2022. Cada uno de ellos compró por 10 euros un boleto del juego denominado «Rasca Mega Millonario» de la ONCE y una de esas papeletas, la del hoy condenado, resultó agraciada con 1.000.000 de euros. Como es una modalidad de lotería en la que el resultado se conoce al instante, ambos lo celebraron ese día en el restaurante donde trabajaban y más tarde en otro local también de Tomiño.

Un acuerdo avalado por el Código Civil

Pero el trato de los 100.000 euros no se materializó. Y ese incumplimiento dio lugar a una demanda civil sobre la que acaba de dictar sentencia la jueza de la plaza nº 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tui. Sin ningún documento ni un mero mensaje de WhatsApp que recogiese por escrito la existencia de ese acuerdo sobre la lotería, la resolución judicial da sin embargo plena validez al trato verbal. «De la prueba practicada no puede si no concluirse que, efectivamente, entre las partes existió un contrato», afirma, estimando íntegramente la demanda presentada por este tomiñés, que estuvo representado en el proceso judicial por el abogado Carlos Borrás.

«Un pacto verbal tiene total y plena validez. El Código Civil es claro. La problemática es demostar su existencia, porque hay que acreditar la realidad y las circunstancias de dicho contrato, algo que hemos logrado en este caso», explica el letrado vigués en referencia a la sentencia que les da la razón y que tiene fecha del pasado 23 de enero.

¿Y cuáles fueron esas pruebas? Por un lado están los testigos, como, entre otros, una compañera de trabajo de ambos que declaró como, el mismo día del premio, uno de ellos le contó que le había tocado el millón de euros y el otro le concretó que él recibiría 100.000, explicándoles que tenían un «trato».

Más tarde, en presencia de la exmujer del demandante, presenció una conversación en la que valoraban si destinar el dinero a comprar un coche o a amortizar la hipoteca, interviniendo el hoy condenado para decir, aseguró esta testigo, que su amigo podía hacer con el dinero «lo que quisiera».

Un reconocimiento «constante y claro»

Pero la prueba más concluyente es la grabación de una conversación telefónica entre ambos compañeros de trabajo, realizada por el litigante, en la que el ganador del millón de euros admite la existencia del trato, pero que su hija no quiere que le dé el dinero y que no se quiere pelear con ella por ese motivo. «El reconocimiento del pacto en la grabación es constante y claro, pese a que ahora lo niegue, incluso en sede judicial», concluye la jueza en una sentencia que, junto a la cantidad principal, incluye el pago de intereses y contra la que todavía cabe recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.