La borrasca Marta obliga a activar avisos por viento en Catalunya a partir del sábado

Tras el paso de la borrasca Leonardo, que según indican los modelos ha empezado a disiparse ya este viernes, todo apunta a que a partir del sábado irrumpirá con fuerza Marta, la decimotercera borrasca de la temporada que alcanza la Península Ibérica. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado varios avisos amarillos por viento en una decena de comarcas catalanas, incluida la de Barcelona, ante el riesgo de rachas de más de 70 km/h a partir del sábado. Protecció Civil ya ha activado sus planes ante este tipo de fenómenos y pide a la población que reside en las zonas afectadas extremar precauciones mientras dure este episodio.

Los modelos indican que este nuevo frente dejará fuertes vientos en Catalunya. Desde la medianoche del viernes hasta el sábado a mediodía, hay casi una decena de comarcas en aviso amarillo ante el impacto del vendaval en varios puntos del litoral y prelitoral central. Los avisos arrancan en el Barcelonès y se extienden al Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia y Bages. En un principio, los meteorólogos apuntan a que el periodo de máxima intensidad será el sábado por la mañana aunque no se descarta que los vientos sigan soplando con intensidad durante todo el fin de semana.

Desde Protecció Civil afirman que ya se ha activado la fase de alerta el plan VENTCAT ante el riesgo de que se produzcan rachas superiores a 72 km/h en varios puntos de Catalunya. En este contexto, las autoridades piden a la ciudadanía extremar precauciones, "especialmente en las zonas urbanas", sobre todo ante el peligro que supone la caída de árboles o de mobiliario urbano a raíz del vendaval. Las autoridades, por su parte, afirman que ya han puesto en marcha la operativa y los procedimientos necesarios para gestionar cualquier emergencia asociada al riesgo de viento, con el fin de minimizar este riesgo y garantizar la seguridad de las personas y la protección de los bienes, infraestructuras y el medio ambiente.

Más allá del viento, todo apunta a que Catalunya vivirá un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica. Los modelos apuntan a un vaivén de nubes y chubascos dispersos en varios puntos del territorio. Las temperaturas podrían bajar a partir del sábado, aunque sin grandes sobresaltos. A partr del lunes se espera la llegada de nuevos frentes a la Península Ibérica, aunque aún es pronto para calcular su impacto.