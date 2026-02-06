Borrasca Leonardo, hoy en directo: última hora de las inundaciones en Andalucía y la llegada del temporal a Catalunya

La borrasca Leonardo continúa este jueves azotando a la Península con varias comunidades avisadas por fuerte viento, nieve, lluvia, tormenta, deshielo y mal estado de la mar. Andalucía se llevó este miércoles la peor parte, con una desaparecida en Málaga y más de 7.000 desalojados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por viento en Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Teruel; por tormentas en Galicia y por lluvias fuertes en Extremadura, Andalucía y Galicia. Hay también avisos por fuertes nevadas en el Pirineo.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del temporal Leonardo y sus incidencias sobre el territorio.

El mal tiempo da una tregua en Catalunya En Catalunya, en el Pirineo, cielo nuboso con apertura de claros y precipitaciones débiles; en el resto, poco nuboso aumentando de oeste a este a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la mitad occidental. La cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Heladas débiles en el Pirineo.

El viernes se mantienen las lluvias en casi toda la Península, con vientos fuertes y nieve El viernes se mantendrá la inestabilidad en la mayor parte de la Península gracias a la influencia de la borrasca Leonardo con precipitaciones y mayores acumulados en Galicia, Sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las Béticas, donde podrán ser localmente fuertes o persistentes, rachas de viento fuerte y nevadas. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo continuará provocando precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque menos abundantes que en días previos. Se registrarán bancos de niebla matinales en regiones de montaña.

Suspendido el tráfico ferroviario entre Ourense y O Carballiño por el temporal de lluviaS El servicio ferroviario entre Ourense y O Carballiño ha quedado suspendido debido a las condiciones meteorológicas, ha informado en la mañana de este viernes el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). "Debido a las condiciones meteorológicas, está interrumpida la circulación entre Ourense y O Carballiño", ha escrito Adif en su cuenta de la red social X.

Aagesen se traslada a la sede de Aemet para continuar el seguimiento de Leonardo La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se ha trasladado durante la tarde de este jueves a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para continuar el seguimiento de la borrasca Leonardo. En su cuenta de BlueSky, Aagesen ha reafirmado el mensaje de "precaución y prudencia" que dirigió hoy a la ciudadanía a través de un video colgado en la cuenta del ministerio que dirige en la red social Telegram y ha mantenido que "la prioridad siempre es la seguridad de todas las personas".

El Rey envía "un gran abrazo de cariño y apoyo" a los afectados: "No quedarán desamparados" El rey Felipe VI ha reconocido su preocupación por la situación que se está viviendo en varias zonas de España, en particular en Andalucía, y ha querido enviar en su nombre y el de la reina Letizia "un gran abrazo de cariño y apoyo" a quienes se están viendo afectados por el temporal, prometiéndoles que "no quedarán desamparados". El monarca ha comenzado su intervención en un acto con motivo del 50 aniversario del Club Siglo XXI, en Madrid, refiriéndose a las "difíciles y duras circunstancias" ocasionadas por la borrasca 'Leonardo', especialmente en Andalucía, pero con previsión de riesgos crecientes en Extremadura y también, aunque no con tanta gravedad, en Castilla y León y Galicia. "La mejor colaboración ciudadana hoy es la prudencia, el seguimiento de las recomendaciones de las autoridades y los servicios de emergencia y cuidar a los más cercanos", ha sostenido Felipe VI.

Ascienden a 175 las carreteras cortadas por inundaciones, 145 de ellas solo en Andalucía El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 175 carreteras, de las que 145 están en Andalucía y solo cuatro pertenecen a la red principal: la M-14 en Madrid para acceder al aeropuerto, la A-44 en Campillo de Arenas (Jaén), la A-48 en Vejer de la Frontera (Cádiz) y la A-55 en Talavera la Real (Badajoz). Según datos de la Dirección General de Tráfico actualizados pasadas las 21:00 horas, las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias hacen intransitables un total de 175 carreteras, de las que 145 están en Andalucía, donde Cádiz es la provincia más afectada.

58 tramos del río Duero, en riesgo de desbordamiento Las precipitaciones de las últimas horas y el deshielo han provocado que el número de tramos de la cuenca del Duero que muestran incrementos relevantes de caudal aumente hasta los 58, con siete de ellos en situación de alarma -nivel rojo- en las provincias de Salamanca, Segovia, León, Soria y Ourense, 13 en alerta -naranja- y 38 con aviso amarillo. La Dirección General de Tráfico (DGT) lista 17 carreteras, todas provinciales, en Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora y Ávila en nivel rojo o negro, con corte total puntual, por inundaciones.

Andalucía retomará este viernes las clases con excepciones Las clases presenciales, suspendidas los dos últimos días por los efectos de la borrasca, se retomarán este viernes en Andalucía excepto en las zonas desalojadas, afectadas por la crecida de cauces o con carreteras o infraestructuras dañadas. Las comarcas en las que se mantiene suspendida la presencialidad son Ronda y Grazalema, los centros situados en municipios y zonas afectadas por desalojos y en peligro por la situación de los cauces y los dañados o a los que no se pueda acceder por cortes de carretera.

Cuatro personas rescatadas de techo de un coche en Granada La Guardia Civil ha rescatado este jueves en Huétor Tájar (Granada) a los cuatro ocupantes de un vehículo que quedó atrapado en el cauce del río Genil, lo que obligó a estas personas a subirse al techo para ponerse a salvo. El incidente ha ocurrido poco antes de las 20:00 horas, ha informado la Guardia Civil, que localizó a los afectados y los rescató con la colaboración de un ciudadano que aportó una pala excavadora. La operación acabó unos cuarenta minutos después y todos los rescatados se encuentran en perfecto estado.