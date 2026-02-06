Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aeropuerto El PratPasapalabraMedicinaBaliza V16Baja laboralSantiago SeguraCatalunyaRodaliesEncuesta elecciones AragónCrianzaCristina Pérez Galcenco
instagramlinkedin

Borrasca Leonardo, hoy en directo: última hora de las inundaciones en Andalucía y la llegada del temporal a Catalunya

EFE

Valentina Raffio / Claudio Guarino / Victoria Flores / Rocío Soler Coll

La borrasca Leonardo continúa este jueves azotando a la Península con varias comunidades avisadas por fuerte viento, nieve, lluvia, tormenta, deshielo y mal estado de la mar. Andalucía se llevó este miércoles la peor parte, con una desaparecida en Málaga y más de 7.000 desalojados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por viento en Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Teruel; por tormentas en Galicia y por lluvias fuertes en Extremadura, Andalucía y Galicia. Hay también avisos por fuertes nevadas en el Pirineo.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del temporal Leonardo y sus incidencias sobre el territorio.

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz

