Tractores BarcelonaSantiago SeguraBaliza V16UCOEstatinasBaja laboralIñaki UrdangarinPasapalabraMedicinaRodaliesCristina Pérez Galcenco
La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). La Unidad Militar de Emergencia (UME) interviene en Grazalema, en tareas de achique de agu

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). La Unidad Militar de Emergencia (UME) interviene en Grazalema, en tareas de achique de agu / Joaquín Corchero - Europa Press

A. Romero / O. González

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

