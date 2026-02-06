La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Otra borrasca más Tras una pequeña tregua este viernes en el que las lluvias serán menos abundantes que en días anteriores, mañana llegará al país una nueva borrasca de alto impacto, llamada Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos". Así lo ha advertido hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, tras recordar que la nueva borrasca, nombrada por el servicio meteorológico portugués, traerá a España más lluvias, además de temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes.

Iván Gil Pedro Sánchez se desplazará a Andalucía para visitar las zonas afectadas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza esta mañana a Andalucía, donde visitará las zonas afectadas por la borrasca Leonardo, según informan fuentes de Moncloa.

Miguel Ferrary (Málaga) Una mujer sigue desaparecida El dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde esta mañana. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita.

Sigue por tierra y aire la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga (Málaga) tras caer al río Turvilla La búsqueda de la mujer desaparecida este pasado miércoles tras caer al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, continúa este viernes tanto por aire, a través de dron, como por tierra y dentro del río.

Gelves (Sevilla) retira vehículos cerca del cauce y recomienda desalojar garajes subterráneos por la crecida del río El Ayuntamiento de Gelves ha retirado vehículos estacionados en la margen del Guadalquivir y ha recomendado el desalojo de los que se encuentren en garajes subterráneos ubicados cerca del cauce, como medida preventiva, ante la crecida considerable del río, tal como aparece publicado en un bando municipal.

Cortadas 14 carreteras en CyL por inundaciones, seis por nieve o hielo y cuatro por desprendimientos El temporal de lluvia ha provocado el corte por inundación de catorce carreteras secundarias a su paso por la comunidad autónoma de Castilla y León, mientras que otras seis están cortadas por nieve o hielo y otras cuatro por desprendimientos, entre estas últimas la N-232 en Valdenoceda (Burgos).

Los desalojos de Grazalema Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno. En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema.

Moreno ve "muy difícil" que los vecinos de Grazalema puedan volver a sus casas "antes de una semana" El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que va a ser "muy difícil" que los vecinos de Grazalema (Cádiz) puedan volver a sus casas antes de "seis o siete días".

El temporal de lluvia corta 180 carreteras por inundaciones y desprendimientos, y la nieve afecta a otras 36 El temporal de lluvia provoca este viernes el corte de hasta 180 carreteras por inundaciones y por desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).