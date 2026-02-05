Vías corroídas y tornillos oxidados en Vilanova i la Geltrú: "Se reúnen los ingredientes para que ocurra una desgracia"

El número de focos que preocupan por el mal estado de la infraestructura ferroviaria en Catalunya sigue aumentando. En las últimas horas, Adif ha detectado hasta 648 puntos que deben ser inspeccionados en todo tipo de estructuras para después abordar reparaciones y obras de mejora. Hay ejemplos de ellos en casi todos los itinerarios de Rodalies, pero uno de los tramos más degradados se sitúa en la costa del Garraf y el Baix Penedès.

Vías degradadas entre Vilanova i la Geltrú y Cubelles

En este recorrido, destacan los pilares desgastados y las maderas rotas en el municipio de Sitges. Pero esta semana, varios habitantes de Cubelles han querido poner la atención en los tornillos oxidados y los raíles corroídos que se encuentran en la R2 Sud, entre su municipio y Vilanova i la Geltrú. Ante el estado de degradación de la infraestructura, varios vecinos han optado por presentar una denuncia en el juzgado.

La denuncia sostiene que, en un tramo en servicio de la línea, el que discurre junto al mar en el término municipal de Vilanova i la Geltrú en dirección Barcelona, se ha detectado un deterioro grave de los elementos de fijación del carril. Según el texto, tirafondos, anclajes y otros componentes metálicos presentan un estado avanzado de corrosión y degradación estructural, algo que se documenta con un informe fotográfico al que ha accedido EL PERIÓDICO.

Tornillos degradados en Vilanova i la Geltrú. / El Periódico

Los denunciantes afirman que la práctica totalidad de los tornillos del carril derecho sentido Barcelona, en unos 300 metros lineales, se encuentran en condiciones deficientes, sobre todo en las zonas más cercanas al mar. El escrito añade que la corrosión observada es de tipo laminar o intergranular, con separación en capas del metal, lo que a su juicio evidencia un desgaste capaz de comprometer la función estructural de esas piezas en la estabilidad de la vía.

También señala un indicio de antigüedad en parte del material: en uno de los raíles se han identificado marcas industriales de ENSIDESA, una empresa desaparecida como operador hace más de 25 años. La denuncia apunta a la obsolescencia y a la falta de mantenimiento, inspección y renovación en una infraestructura considerada crítica para la seguridad.

Un fragmento de la vía en el que falta una soldadura. / El Periódico

Uno de los vecinos se muestra preocupado por la oxidación de los tornillos, la deformación de algún trozo de vía y la desaparición de alguna de las piezas: "Se reúnen todos los ingredientes para que algún día ocurra una desgracia". La asociación de vecinos de Cubelles se mostró sorprendida ante el hecho de que esta zona no apareciera en el primer mapa de puntos negros en la red de Rodalies.

Una de las imágenes remitidas al juzgado. / El Periódico

Ahora, ponen sus expectativas en las nuevas inspecciones para que se renueve la infraestructura y la situación de la R2 Sud, una de las líneas de Rodalies que más preocupa a los maquinistas por su mal estado, mejore de una vez por todas.