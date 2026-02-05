Uno de cada tres españoles no se puede permitir irse una semana de vacaciones

Uno de cada cuatro españoles (el 25,7%) está en riesgo de pobreza o exclusión social. Así se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida que, como cada año, ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta vez, los datos dibujan una cronificación de la situación, que presenta leves mejoras en gran parte de los indicadores que recoge el estudio.

Así, la tasa AROPE de pobreza –un indicador estandarizado a nivel europeo que se basa en la tasa de riesgo de pobreza, la baja intensidad en el trabajo y la privación material y social severa–, ha descendido una décima. Pese a que el descenso es mínimo, es cierto que el registro sigue confirmando una tendencia a la baja que, con excepción del 2020 y 2021 –años marcados por la pandemia–, se mantiene al menos desde 2016, cuando esta tasa era del 28,8%.

También cae, por ejemplo, el número de personas que se encuentran en una situación de carencia material y social severa (hasta el 8,1%) o la población que asegura tener "mucha dificultad" para llegar a fin de mes (que pasa del 9,1 al 8,5%). El 32,2% de los encuestados tampoco pudieron permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana el año pasado.

Sí que aumenta, por otro lado, el número de encuestados que aseguran que el año pasado no pudieron sufragar gastos imprevistos (del 35,8 al 36,4%).

Los datos del INE también reflejan que para el año 2024, el ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros, lo que supone un aumento del 5,5% respecto al año precendente. Es un aumento superior al registrado en 2023 (cuando aumentó un 5,1%) pero inferior al que se dió en 2021 o 2022, cuando el efecto rebote de la economía tras los confinamientos pandémicos propiciaron aumentos del 6 y del 8,3%, respectivamente.

Por comunidades autónomas, las tasas más elevadas se registraron en 2025 en Andalucía (34,7%), Castilla - La Mancha (34%) y la Región de Murcia (32,5%). La mejor parte se la llevaron el País Vasco (9,3%), las Illes Balears (11,6%) y Navarra (12,3%).

[Habrá ampliación]