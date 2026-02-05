Reabierto el tramo de la R1 Blanes-Maçanet-Massanes: un tren lanzadera cada 90 minutos

El primer tren lanzadera que une las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes ha salido este jueves poco después de las cuatro de la tarde. Supone la reanudación de la circulación ferroviaria en un tramo que estaba cortado desde el temporal de levante de mediados de enero. Muchos de los pasajeros que lo han tomado se mostraban incrédulos ante el anuncio de la informadora de Renfe que los redirigía al andén 3 de la estación. Explican que ya daban por hecho que les tocaba coger un autobús para completar el trayecto y celebran poder volver a usar el tren, aunque tengan que hacer transbordo igualmente. Mientras tanto, Renfe mantiene el servicio alternativo por carretera, ya que la lanzadera entre Blanes y Maçanet pasará cada 90 minutos.

Desde hacía dos semanas, todos los pasajeros que tomaban la R1 y la RG1 tenían que bajar en la estación de Blanes y continuar hasta Maçanet-Massanes en bus. Este jueves por la tarde, sin embargo, los trenes han vuelto a circular con un tren lanzadera que realiza el recorrido entre las dos terminales ferroviarias cada 90 minutos.

El primero de ellos ha salido poco después de las cuatro de la tarde con una decena de pasajeros. Cuando ha llegado el Rodalies desde Barcelona, la informadora de Renfe anunciaba que quienes fueran a Maçanet debían dirigirse a la vía 3. Muchos pasaban de largo y ya estaban saliendo de la estación cuando retrocedían y volvían a preguntar si lo habían entendido bien.

Cuando la informadora se lo confirmaba, corrían hacia el andén antes de que el tren partiera, aunque este esperó un tiempo más que prudencial. Una usuaria de este primer tren, Lulu, recuerda que hace solo una semana tuvo que hacer cuatro cambios para volver de Malgrat de Mar (Maresme) a Girona en tren. Hasta Blanes pudo ir en tren, pero allí tomó un bus hasta Maçanet. En esa estación volvió a coger el tren, del que bajó en Caldes de Malavella para tomar otro autobús y llegar finalmente a Girona.

Ahora celebra que se haya reanudado la circulación, aunque no quiere hacerse ilusiones. “Quizá dentro de unas horas vuelva a no funcionar”, asegura resignada. “Hay que estar muy pendiente de la megafonía porque allí anuncian todos los cambios y no te puedes fiar ni de la aplicación”, añade.

Unos asientos más adelante se sienta Maite Piallo, que viaja de Mataró a Girona. Explica que hasta ahora era “imposible” hacer este trayecto porque “tardabas más de cuatro horas” entre todos los transbordos de tren y autobús. Este jueves por la tarde ha decidido coger el tren al oír que se reanudaba la circulación.

Aunque suponga cambiar de andén en Blanes y volver a hacerlo en Maçanet, Piallo está contenta de poder usar Rodalies para desplazarse. Tampoco le importa que el tren lanzadera pase cada 90 minutos. “Al menos es algo”, afirma resignada.

En cualquier caso, Renfe mantiene el transporte alternativo por carretera entre las dos estaciones hasta que no haya plena normalidad en el servicio. La realidad, sin embargo, es que muy poca gente opta ahora por coger el autobús y la mayoría circulan casi vacíos.

