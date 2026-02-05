En Directo
Crisis ferroviaria
Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este miércoles
La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes
El secretario de Estado de Transportes vuelve a Barcelona hasta que Rodalies recupere la normalidad
Territori contratará 230 buses más para garantizar la movilidad de los usuarios de Rodalies
El Govern exige más "responsabilidades" a Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"
El centro de control de Rodalies cae al menos seis veces en los últimos dos meses
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos hasta el 9 de febrero. El servicio ferroviario aún funciona con alteraciones.
"Queremos dar certeza al viajero", dice el portavoz
Carmona ha dicho que se trata de que las afectaciones sean "mínimas", trabajando intensamente en mejorar la red y con el servicio por carretera. "Se harán las actuaciones que hagan falta para tratar de recuperar la normalidad en la red de Rodalies. Queremos dar certeza al viajero, que tenga la certeza de que llegará a tiempo", ha concluido Carmona
Carmona: "No hablaremos de previsiones de retorno, solo podemos prometer trabajo para volver a la normalidad lo antes posible"
"No hablaremos de previsiones [de retorno a la plena normalidad], solo podemos prometer trabajo para volver a la normalidad lo antes posible, para que los ciudadnos vuelvan a poder hacer su movilidad diaria con normalidad", ha añadido Carmona.
Carmona habla de voluntad de "remontada" en Rodalies
El portavoz ha recurrido a un símil futbolístico (la final de la Champions de 2005, en la que el Liverpool remonta al Milan de forma totalmente inesperada), para ilustrar la voluntad de revertir la situación ferroviaria en Catalunya.
La situación de Rodalies y su servicio es muy similar a la de ayer
El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha detallado que la situación de Rodalies y su servicio es muy similar a la de ayer, con el mismo servicio alternativo por carretera, y la ampliación de la R8 con un bus entre Valls y Camp de Tarragona y en los trabajos de mejora del plan alternativo de la R3.
Vueling recupera este mes el puente aéreo Barcelona-Madrid ante problemas ferroviarios
La aerolínea de bajo coste Vueling recuperará temporalmente la ruta entre Barcelona y Madrid del 9 al 22 de febrero ante los problemas de movilidad que está provocando la actual crisis ferroviaria. La aerolínea operará cuatro trayectos diarios en la ruta del antiguo puente aéreo entre semana -dos en cada dirección-, y dos trayectos el sábado y el domingo, según ha avanzado en un comunicado.
Rodalies trabaja para recuperar el servicio "de forma progresiva"
El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado este miércoles por la tarde que se está trabajando para que el servicio ferroviario de Rodalies se recupere "de forma progresiva". En declaraciones desde la estación de Sants de Barcelona, ha asegurado que el servicio "se está estabilizando" tras las últimas incidencias. "Ayer sufrimos las incidencias por la mañana, hoy puede haber demoras puntuales, pero lo que procuramos es que los trenes vayan con frecuencia para que el viajero no note el retraso que se pueda producir", ha agregado. Así, también ha explicado que para este jueves se mantendrá la oferta actual tanto de trenes como de servicio alternativo por carretera.
Preguntado por el refuerzo de autobuses por la línea R3, el portavoz ha dicho que están trabajando de manera conjunta el Govern, Renfe y la plataforma de autobuses para estudiar "la mejor opción", y prevé que sea a partir del fin de semana.
Adif detecta 648 puntos que deben ser inspeccionados en Rodalies y prioriza los tramos costeros
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, se han reunido este miércoles para "repasar los avances en los trabajos de mantenimiento" de la red de Rodalies, donde los técnicos de Rodalies han detectado hasta ahora 648 puntos que deben ser inspeccionados, dando prioridad a los tramos costeros.
Interrumpida la circulación de la R4 entre Montcada y Fabra i Puig
Adif informa de que se encuentra interrumpida la circulación en la línea R4 entre Montcada Bifurcació y Fabra i Puig debido al "accidente de una persona en un punto de paso no autorizado". Fuentes de los Mossos d'Esquadra, que trabajan en el lugar junto a los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han explicado que un joven ha quedado atrapado debajo de un convoy y que aparentemente "no presenta heridas graves".
Maquinistas y Puente volverán a reunirse este jueves para intentar frenar la huelga
La primera reunión entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los sindicatos ferroviarios ha terminado sin ningún acuerdo respecto a la huelga convocada para la próxima semana en todas las compañías de tren, aunque ambas partes se han emplazado a una segunda reunión para este jueves. Fuentes del Ministerio aseguran que el encuentro ha discurrido en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días para poder llegar a un acuerdo que atienda las reivindicaciones del colectivo, enfocadas principalmente en el incremento de la seguridad en las operaciones ferroviarias, sobre todo tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Retrasos en la R1 entre Portbou y Figueres
La R1 sufre retrasos de más de una hora por las limitaciones de velocidad entre Sants y Portbou. Además, hay servicio complementario por carretera entre Figueres y Portbou.
