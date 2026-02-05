Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este miércoles

La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes

El secretario de Estado de Transportes vuelve a Barcelona hasta que Rodalies recupere la normalidad

Territori contratará 230 buses más para garantizar la movilidad de los usuarios de Rodalies

El Govern exige más "responsabilidades" a Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"

El centro de control de Rodalies cae al menos seis veces en los últimos dos meses

Puente pide disculpas a los usuarios de Rodalies

Puente pide disculpas a los usuarios de Rodalies

ACN

Helena López

Helena López

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos hasta el 9 de febrero. El servicio ferroviario aún funciona con alteraciones.

