Resignación ante el 'caos' para llegar a la T4 del aeropuerto de Barajas: "No miramos las redes, pero hemos aprendido la lección"

María y Raquel despertaban en la mañana de este jueves ilusionadas pese al mal tiempo. A las 11:00 horas sale su vuelo a Berlín, donde esperan pasar "un finde largo" con su amiga Sara, la tercera pata del grupo que montaron en la universidad. Pero el susto les ha llegado al llegar a la estación de Nuevos Ministerios, donde se han enterado de la suspensión de la circulación de Metro en la línea 8, que no llega a la T4 del aeropuerto de Barajas.

"La verdad es que no miramos las redes del metro ni de AENA antes de salir, pero hemos aprendido la lección", aseguran. Ahora les toca cambiar de planes: en vez de ir en suburbano directamente a la T4, tenían pensado llegar a la T1 y de ahí moverse por dentro del aeropuerto. Finalmente van a cambiar de idea tras los consejos del personal de Metro, que recomienda mejor las alternativas en autobús o Cercanías.

No ha sido el único susto y cambio de planes esta mañana. La rotura de una tubería en el túnel de la T4 ha provocado el caos en aquellos pasajeros que querían acceder a la última terminal del aeropuerto, que justo acaba de cumplir 20 años. No obstante, la buena actuación de los trabajadores ha facilitado la comprensión de los afectados, que coinciden en que existe mucha información y alternativas.

El personal de Metro Madrid no ha dejado de informar a los viajeros con las alternativas. Cercanías directo o autobús desde la parada de Feria de Madrid son las opciones más repetidas, aunque también está la posibilidad de llegar a la T2 y coger el transfer entre terminales. Cada dos minutos se alerta por los altavoces de que el servicio está interrumpido.

Un letrero luminoso informa de la interrupción del servicio de Metro en la línea 8. / M.A.

'Lost in translation' en Barajas

En la estación de Nuevos Ministerios, una familia de argentinos sopesa sus posibilidades. Han estado quince días recorriendo España y ahora les toca volver, aunque para ello tienen que llegar a la T4. Agradecen la información de los trabajadores, que les han comunicado todas las alternativas posibles tanto por los altavoces en el andén como dentro de los trenes. Su decisión final: acercarse en Cercanías, pues van con tiempo.

Algún otro perdido ha llegado al nuevo final improvisado de la línea 8 de Metro, en la T1-T2-T3 del aeropuerto de Barajas.. Allí, un amable empleado de metro le daba como opciones para llegar a su destino en la T4 el autobús 101 o andar, aunque esta última no la ha recomendado por la distancia y el tiempo. Manuel, Antonio y Lucia, tres comerciales cántabros que vienen a Madrid "casi cada mes" por las ferias que se celebran en Ifema, agradecen la información aportada, aunque no les concierne, tanto en tiempo de interrupción como de alternativas. "La verdad que nunca había visto tantos chalecos de Metro informando", apunta uno de ellos.

Más dificultades ha tenido Jorge, un brasileño que ha estado en la capital un par de semanas para la celebración de Fitur y Madrid Fusión. El joven se encuentra un poco perdido por el idioma, aunque trata de informarse entre su idioma y el poco español que sabe. Sin entender mucho cuál es el problema, se ha montado en el metro y ha llegado a la parada de la T1-T2-T3, aunque debía llegar a la última terminal. No deja de agradecer con un "obrigado" a todo el mundo que intenta orientarle. Llegar a su destino, llega. Como todos los afectados consultados, coincide en que "los trabajadores de los chalecos" han sido de enorme ayuda. El 'caos' inicial no fue tanto al final.