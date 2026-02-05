La portada de EL PERIÓDICO del 5 de febrero de 2026

Primera plana de la edición impresa
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 5 de febrero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
- Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer
- Indignación entre los usuarios de la R4 en Manresa: 'En el trabajo lo entienden, pero ya empiezan a estar hartos
- La AP-7 reabre a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe
- Los taludes que han causado incidencias en Rodalies nunca habían sido sometidos a obras de prevención
- Oncología de precisión: Catalunya incorpora el test molecular de sangre para tratar el cáncer de pulmón
- Dos caídas del centro de control de Adif han paralizado los trenes de Rodalies
- Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía