La pobreza infantil sigue aumentando en Catalunya: ya afecta al 36,1% de menores de 16 años

Cada vez son más los niños, niñas y adolescentes catalanes que viven en situación de pobreza. Así lo demuestra, una vez más, la Encuesta de Condiciones de Vida que ha publicado este jueves el Idescat, que indica que el 36,5% de los menores de 18 años –490.900 niños y niñas– viven en situación de exclusión social. Es una cifra que no deja de aumentar desde 2021, cuando la tasa se situaba en un 31,8% y ha rebasado ya su registro más alto hasta la fecha. Así, los datos vuelven a situar a Catalunya a la cola de Europa en la lucha contra la pobreza infantil.

El fenómeno todavía es más preocupante cuando se estudian con algo más de detalle los datos que emergen de la encuesta. Así, el 13,4% de los menores –178.800 personas– como señala Save the Children, se encuentra en situación de privación material y social severa. Así, por ejemplo, un 7,4% de los menores de 16 años no pueden comer carne o pescado cada dos días; el 16,6% crecen en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada y un 22,2% lo hace en casas que acumulan retrasos en los pagos del alquiler o de los suministros. El 8,4% de los niños y niñas tampoco pueden permitirse disponer de un ordenador personal.

"Es alarmante que los niños y niñas catalanas vivan en su día a día carencias, que vivan en hogares donde pasen frío o que estén malnutridos", ha denunciado la responsable de políticas de infancia en Save the Children Catalunya, Ona Lorda Roure.

También ha denunciado la situación el presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado. "Es imprescindible disponer de una prestación universal por hijo a cargo, que es la que tienen todos los países europeos que se plantean luchar de forma seria contra la pobreza infantil", ha asegurado Trabado, que considera que los datos emitidos este jueves son "una mala noticia".

Por su parte, la consellera de Drers Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado que pese a que la encuesta arroja "luces y sombras", los números de pobreza infantil "no son positivos". La consellera ha achacado estas cifras a que "las prestaciones no consiguen reducir la tasa de pobreza tanto como necesitaríamos".

De ahí que Martínez Bravo haya insistido en que el Govern trabaja para que el complemento de infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) catalana "lleguen a más hogares". "Estamos trabajando en la reforma de la RGC, en la asunción [por parte de la Generalitat] del IMV, y en otras estrategias para que las prestaciones lleguen a más personas", ha asegurado en visita oficial a Tordera (la Selva).

Es un diagnóstico con el que coinciden tanto la Taula del Tercer Sector como Save the Children. Trabado, de hecho ha recordado que, según datos del propio departament de Drets Socials, el 18% de las personas que tienen derecho a la RGC, el 66% de las que podrían acceder al IMV y el 79% de las que deberían percibir el complemento de infancia de la ayuda, no acceden actualmente a la prestación.

Lorda, en representación de Save the Children, ha reclamado también, precisamente, que se aceleren las reformas de estas prestaciones y que la inversión en infancia en Catalunya aumente. "Las cifras demuestran que la Generalitat destina un 15,6% del gasto del sector público en políticas de infancia, aunque niños, niñas y adolescentes representen el 17,1% de la población", ha lamentado.

La representante de la oenegé también ha pedido, en consonancia con las peticiones de la Taula del Tercer Sector, avanzar hacia una prestación universal para la crianza. Es una reclamación que también ha hecho suya UNICEF Catalunya, que ha puesto cifras sobre la mesa: una ayuda universal de 100 euros al mes sacaría de la pobreza a 44.652 niños y niñas.

Desde UNICEF Catalunya también reclaman que la Generalitat empiece a echar mano de la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil, presentada el pasado mes de mayo. La oenegé también pone el acento en el factor de la vivienda como uno de los más determinantes en la pobreza infantil, tal como destacó un reciente informe de Drets Socials, que el pasado mes de septiembre propuso incluir el gasto en vivienda como un indicador más de vulnerabilidad.