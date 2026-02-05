El Plan de Cercanías de 2017 en la Comunitat Valenciana ya señalaba como obsoletos a 27 trenes que no se han sustituido

Se ha acabado menos de la mitad, como ya adelantó Levante-EMV hace unos días. El plan de Cercanías 2017-2025, que en su día presentó el exministro Íñigo de la Serna ha concluido con mucho pendiente. Superado el plazo previsto para la planificación y ejecución del Plan, la cifra de obras finalizadas es solo del 44,38 % de un presupuesto total de 1.705 millones, según las datos del Gobierno central que defiende que el 85 % está ya movilizado, es decir, que está al menos en fase de proyecto. Aunque según la Cámara de Contratistas las inversiones realmente ejecutadas sólo alcanzan el 23% de cumplimiento .

Y precisamente con la Cámara de Contratistas se ha reunido este miércoles el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Los contratistas habían preparado para el encuentro un detallado informe sobre todos los trabajos pendientes, que ambas partes -Generalitat y sector- entienden que responden a “falta de voluntad política”. Como muestra, los contratistas señalan un detalle del análisis de todas las obras: en 2017, ya se contemplaba que 27 vehículos de Cercanías estaban “en obsolescencia”. Ninguno de ellos se ha repuesto.

En concreto, los contratistas han detallado que, de los 354 millones de euros que el plan tenía asignados a Renfe, gran parte de estas cantidades estaban destinadas al Plan de Renovación de Vehículos. El Plan llevaba aparejado un diagnóstico por núcleos ferroviarios. En concreto, el de Valencia-Castellón tiene una dotación de 72 vehículos, de los que ya se especificaba que habría que dar de baja 27 por obsolescencia e incorporar cuatro más, dos de ellos para la línea C1 de Valencia-Gandia, ante su prevista duplicación. Además, se preveía que los otros dos fueran híbridos. En la C-3, por su parte, se tendrían que haber incorporado 31 vehículos nuevos.

En cuanto al núcleo de Alicante, se deberían haber incorporado 21 trenes nuevos de distintas series. Quince de ellos iban a entrar en fase de obsolescencia también a lo largo del desarrollo del plan y, del resto, cuatro iban a ir destinados a la mejora de la línea Alicante-Murcia y otros dos al servicio Alicante-Elda-Villena.

Ningún tren nuevo

Pero, denuncian los contratistas y la Generalitat, no se ha incorporado ningún tren nuevo. Únicamente se ha invertido en obras menores y de mantenimiento, señalética y mejora de estaciones. “Si había 27 trenes que en 2017 ya se consideraban obsoletos, falta saber en qué nivel de obsolescencia estamos”, ha denunciado Martínez Mus. “Yo creo que estamos en un nivel de chatarra, si se me permite la palabra, que es intolerable y no podemos consentir que continúen estas adquisiciones de trenes que ha hecho Adif en otros territorios y que aquí no haya llegado ninguno, porque el nivel de usuarios y la movilidad que necesita nuestra Comunitat necesita de este impulso”, ha lamentado.

“Más de la mitad de las actuaciones del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana no se han ejecutado, ya que las obras finalizadas por el Gobierno central alcanzan el 38 % de las previstas”, ha denunciado Martínez Mus. El vicepresidente ha lamentado que persisten importantes carencias en infraestructuras clave, como la duplicación de la línea C1 entre Cullera-Gandia o la duplicación y electrificación de la C3 València-Xirivella-Aldaia-Buñol-Utiel y la C-6 entre Castellón de la Plana y Vinaròs. En Alicante, está pendiente la mejora y ampliación de la línea C-3 entre Alicante y San Vicente del Raspeig. En esta provincia, tanto Generalitat como contratistas coinciden en la demanda histórica de la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche.

Los contratistas piden otro plan y una mesa de seguimiento

Manuel Miñes, director general de la Cámara de Contratistas, reconoce su indignación. “Queda por hacer prácticamente el 60% de lo que había previsto en el plan de Íñigo de la Serna y en este momento no tenemos ningún plan que reemplace a este”, ha lamentado. Por eso, reclaman una mesa de seguimiento entre la Generalitat y el Gobierno central para implementar un nuevo plan porque, dicen, “este ha fallado estrepitosamente”.

Entre los temas pendientes, ha señalado la duplicación Cullera-Gandia “que duerme el sueño de los justos”, además del tren de la costa, del que se han hecho “estudios y más estudios, pero nada de nada”. Pero, sobre todo, se ha referido al eje pasante: “está muerto, muerto, y es fundamental para las Cercanías, para la intermodalidad”. Ha asegurado que la falta del túnel pasante convierte el túnel del Cabanyal en una vía “sobresaturada” y una “bomba de relojería”. A ello se suma el hecho de que no se haya culminado el tercer hilo de Castellón. “Se iba a hacer en tres años y llevamos 14”, ha criticado Miñes.

Mus reivindica su inversión de 400.000 euros al día en FGV

No es el único de los frentes ferroviarios abiertos en la Comunitat Valenciana. Como contó Levante-EMV, la línea 1 de Metrovalencia sufrió 75 averías en los primeros once días de funcionamiento tras permanecer ocho meses cerrado el tramo ferroviario entre Sant Isidre y Castelló de la Ribera, y las incidencias persisten . El vicepresidente asegura que hay un plan para sobreponerse a estos fallos.

“Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, si se acumula un conjunto de problemas, se solucionan de forma plena”, asegura. En este sentido, ha aludido a un plan de 840 millones de inversión, que incluyen 50 millones en renovación de vías y de materiales, además de la compra de 22 trenes y tranvías. Fruto de este plan, se invertirán, de media 400.000 euros diarios durante los próximos años.

El Consell, abierto a pagar parte del soterramiento en Alfafar

Después de esta reunión con los contratistas, el conseller mantendrá una reunión con la Plataforma por el Soterramiento de las vías de Alfafar. En declaraciones previas, ha asegurado que la Conselleria “estaría dispuesta a implicarse al lado de la reivindicación vecinal”. Sobre si pondrían recursos económicos encima de la mesa, ha recordado que la Generalitat ya ha sufragado “un estudio que no quiso hacer el Ministerio”. “Pero si se trata de sumar esfuerzos, por nuestra parte no hay ningún problema”, ha concluido.