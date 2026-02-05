Emergencia por el temporal
Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
El escenario de riesgo con el que se trabaja es el de las inundaciones del año 2010
Borrasca Leonardo, hoy en directo: última hora de las inundaciones en Andalucía y la llegada del temporal a Catalunya
Isabel Leña
El comité asesor provincial del plan de emergencias ha decidido el desalojo de las zonas inundables de todos los municipios de la cuenca del Guadalquivir, incluida Córdoba capital. La crecida del Guadalquivir, en umbral rojo de riesgo de desbordamiento en varios puntos, ha llevado al comité a tomar esta decisión. En el comité, reunido a las 13.00 horas, han participado la Junta de Andalucía, al mando de la emergencia, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, así como representantes del 061, Policía Nacional, Local, bomberos e Infoca.
El escenario de riesgo con el que trabaja la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es el de las inundaciones del año 2010. En concreto, el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha indicado que por precaución se ha barajado el "peor escenario", el mismo de 2010.
Estas son todas las zonas afectadas por desalojos:
En la capital, los desalojos alcanzan nueve zonas inundables: Guadalvalle, La Altea, San Isidro, Majaneque (solo la zona inundada en 2010), Fontanar de Quintos, la Forja I y II, todas ellas en el entorno del aeropuerto, y a Ribera Baja (solo la zona inundada en 2010) y la calle de la Barca, en Alcolea. Las estimaciones del Ayuntamiento son que entre una zona y otra de la capital se desalojen más de 400 viviendas, las mismas afectadas por las inundaciones de 2010. La medida se está llevando a cabo ya de forma escalonada.
No se espera que los desalojos afecten al casco urbano. En cambio, sí podría verse afectada por el agua la carretera CH-8 (que está cerca de San Isidro). Las obras del tanque de tormentas (en la zona del Balcón del Guadalquivir) sí se han visto afectadas por las lluvias de los últimos días
En la provincia, las localidades afectadas son Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Almodóvar del Río, Posadas y Palma del Río.
Segundo punto de evacuación en Córdoba capital
El Ayuntamiento de Córdoba habilitará un segundo punto de evacuación para acoger a las familias desalojadas. Aunque aún está por concretar la ubicación de ese punto, el espacio que se baraja es el polideportivo de la Fuensanta, que se utilizará cuando el palacio de deportes de Vista Alegre esté completo. En Vista Alegre hay capacidad para 320 plazas, de las que hay 61 ocupadas.
La Policía Local y los bomberos se encargarán de llevar a cabo los desalojos. La Policía Nacional vigilará las zonas desalojadas en Córdoba capital para evitar saqueos. El Infoca también prestará su apoyo al operativo que ya se está desarrollando.
La evacuación de las viviendas se hará de forma escalonada, empezando por las zonas de mayor riesgo a menos. La intención del comité asesor provincial del plan de emergencias, en el que están todas las administraciones y que coordina la Junta, es que los desalojos se lleven a cabo "de forma ordenada" en las próximas ocho horas, aprovechando la luz del día.
El puesto de mando avanzado del comité asesor provincial del plan de emergencias se ha ubicado en el edificio Plaza de la Constitución (los antiguos juzgados).
Suscríbete para seguir leyendo
- La AP-7 reabre a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe
- Catalunya, con 44.000 casos nuevos de cáncer y 18.000 muertes en 2025, incorpora el test molecular de sangre para tratar el de pulmón
- Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: 'Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú
- Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía
- Muere Josefina Castellví, la bióloga que se enamoró de la Antártida
- Laura Mezquita, oncóloga: 'El radón, segunda causa del cáncer de pulmón, puede encontrarse en cualquier vivienda, hay que medirlo
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- El aumento de casos de sarampión obliga a reforzar medidas: Catalunya insta a los nacidos entre 1978 y 1980 a vacunarse y hará PCR 'a la mínima sospecha