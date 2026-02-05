Nuevo corte de la AP-7 en sentido sur después de que dos autocares se saltasen las restricciones hasta Gelida

La medida anunciada este miércoles por el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, de abrir el tráfico de la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Gelida a autobuses interurbanos y los autocares del servicio alternativo de Renfe ha estado en vigor apenas unas horas.

La intención de Trànsit era facilitar la movilidad por autopista de los autocares autorizados de la zona, como los que cubren la R4, que sigue interrumpida entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, como los de la línea E6, que une Vilafranca del Penedès con Barcelona. En concreto era el carril derecho y los autocares debían circular a un máximo de 90 km/h.

Pese a que el carril para autocares autorizados estaba convenientemente señalizado y segregado hasta finalizar en la estación de tren de Gelida, este miércoles por la tarde dos vehículos de transporte de pasajeros no respetaron las limitaciones de circulación y llegaron hasta el punto en el que se realiza la obra.

Por eso Trànsit ha decidido suspender desde primera hora de este jueves esta medida del carril para autocares autorizados para garantizar tanto la seguridad de la obra como la circulación en el resto de la autopista. De esta forma, la AP-7 vuelve a estar cortada a todos los vehículos en este punto entre Martorell y Sant Sadurní en sentido sur.

Trànsit ha comunicado la medida a la Direcció de Mobilitat del Departament de Territori y a la Federación de Empresas de Transporte de viajeros. Sin embargo, la previsión es que la AP-7 pueda volver a abrir a la circulación el próximo lunes, por lo que se está intensificando las obras de reparación de la zona afectada.