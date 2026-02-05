Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones

Catalunya es la primera comunidad autónoma en multar de forma sistemática a los conductores que no llevan en sus vehículos la baliza homologada V-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero y que sustituye a los triángulos de emergencia como sistema de señalización de averías en las carreteras españolas.

El Servei Català de Trànsit ha confirmado a EL PERIÓDICO que los Mossos d'Esquadra han impuesto más de medio centenar de sanciones por este motivo en la red vial catalana desde que empezó el año. En concreto, se ha multado a 53 conductores por no llevarla.

Por vías, la que se lleva la palma es la AP-7, donde se han contabilizado un total de 8 multas por no llevar (o llevar mal colocado) un dispositivo homologado, geolocalizado y conectado a la plataforma DGT 3.0. Le sigue de cerca la C-58, con un total de cinco sanciones. El resto se han registrado en otros puntos de la red.

Periodo de gracia

Catalunya se ha convertido así en la primera comunidad que hace efectivas estas sanciones de forma generalizada, a pesar de que, tanto el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) como el director de la DGT (Pere Navarro), anunciasen un periodo de gracia donde los agentes llevarían a cabo una labor pedagógica y no se multaría.

Pero el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ya advirtió (antes de que entrase en vigor dicha medida) de la posibilidad de que en las carreteras catalanas no se tuviese en cuenta este periodo, que no ha sido acotado en el tiempo ni por Interior ni por DGT. Una advertencia a la que no se unió la DGT.

Eso no significa que en el resto de España no se haya sancionado a ningún conductor. Al menos una denuncia se ha impuesto en la provincia de Valencia por el mencionado motivo. Sin embargo, desde DGT no disponen de datos totales según han informado a este diario. Y desde Guardia Civil de Tráfico han declarado que no facilitan estos datos.

También hay constancia de que efectivos del Instituto Armado en carretera impusieron a un conductor una multa en Galicia por no llevar los chalecos homologados al salir del vehículo para señalizar la avería. Los elementos que ya no son obligatorio por ley son los triángulos. Y otra sanción por no encender las luces adecuadas (emergencia) al estar el coche detenido.

Desacuerdo

Este diario ha podido hablar con Pyramid Consulting, una consultora que cuenta con un departamento jurídico especializado en la gestión de multas de tráfico. Ellos han sido los primeros en confirmar la imposición de una denuncia por no llevar la baliza, "de la Jefatura Provincial de Valencia, que ha sido registrada por uno de nuestros clientes".

"No estamos de acuerdo con la forma en la que se están haciendo las cosas en este sentido. Tanto [Fernando-Grande[ Marlaska como [Pere] Navarro anunciaron un periodo de gracia para los conductores que no se está cumpliendo. Creemos que no se está actuando con transparencia con los conductores, anunciando una cosa y haciendo otra", opinan desde Pyramid.

"Las multas no llegan de forma inmediata. Eso quiere decir que ahora solamente nos consta esa denuncia, pero estamos seguros de que recibiremos más en los próximos días"; han confirmado fuentes de la entidad, que han añadido que "aunque solamente fuese una multa, hay que pelear por ella, porque creemos que es injusto".

A pesar de haber anunciado este periodo de moratoria, desde la DGT ya advirtieron de que las sanciones podrían llegar igualmente: "En estos momentos si tú paras por una avería o un incidente y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", indicó Pere Navarro en la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo prudencial antes de proceder a la imposición de multas por no llevar la baliza de preseñalización de emergencia.

Así, los conductores siguen sin saber si esta moratoria virtual sigue vigente o no. Por el momento, parece que solamente Catalunya continuará ignorando este periodo e impondrá multas de 80 euros a los conductores que no lleven el dispositivo.