La mitad de los catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría costear gastos imprevistos de 900 euros

El 47,3% de los catalanes declara tener dificultades para llegar a fin de mes. Es el último dato que arroja la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 que, como cada año, ha hecho pública este jueves el Idescat en coordinación con el INE. La cifra supone una leve mejora respecto el 2024, cuando el porcentaje era del 47,6%. Aún así, casi uno de cada diez catalanes (9,2%) aseguran que llegan con mucha dificultad a cubrir sus gastos mensuales.

Este dato es consecuencia, en parte, de un aumento generalizado de la pobreza en Catalunya, que ha aumentado 0,8 puntos porcentuales desde 2024 para situarse en el 24,8%. Así, prácticamente uno de cada cuatro catalanes es pobre. Este aumento supone el final de una tendencia a la baja que se venía registrando desde 2020. El año de la pandemia la tasa se situó en un 26,7% y cayó paulatinamente hasta situarse en el 24% del 2024. Sea como fuere, los números continúan siendo superiores a los registros previos a la pendemia, cuando la tasa llegó a situarse en el 23,6%.

El aumento de la pobreza frena en seco la racha a la baja que duraba desde 2020

Una de las expresiones más crudas de estos números es la pobreza infantil, que también continúa en aumento. A diferencia de las marcas de pobreza general, la que afecta a los menores de 16 años ha ido creciendo los últimos años. Así, la exclusión social ya golpea 36,1% de esta población en Catalunya, que continúa siendo una de las regiones europeas más castigadas por este fenómeno.

Inmigrantes y parados

La pobreza sigue afectando especialmente con las personas de nacionalidad extranjera. Prácticamente, la mitad de ellas (el 48,6%) se encuentra bajo el lindar de la pobreza, lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales respecto el 2024. Es una tasa que contrasta significativamente con la pobreza de los ciudadanos españoles en Catalunya, que se sitúa en el 17,2% y se reduce en cuatro puntos porcentuales respecto el año anterior.

La pobreza entre los inmigrantes ha aumentado seis puntos porcentuales en un año

La pobreza también se ha extendido significativamente entre la poblración que se encuentra en paro. Más de la mitad de las personas que no tienen trabajo (el 55,2%) están en situación de exclusión social. La cifra representa un aumento de 5,7 puntos porcentuales respecto el 2024.

Sí que descienden ligeramente, por otro lado, las personas que declaran que no pueden permitirse una semana de vacaciones al año (un 29,4% de los encuestados) y las que aseguran que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada (16,8%). Sí que aumentan, por otro lado, las personas que aseguran que no podrían hacer frente a un gasto imprevisto de 900 euros (35,5%).

Uno de cada tres catalanes no pueden permitirse una semana de vacaciones al año

Tanto el Idescat como el INE miden la pobreza a partir de la tasa AROPE, un conjunto de indicadores estandarizados a nivel europeo que se basa principalmente en la tasa de riesgo de pobreza, la baja intensidad en el trabajo y la privación material y social severa.

